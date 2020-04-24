2020-04-24T14:30:12+03:00
Общество

В Башкирии назвали города и районы с наибольшим количеством зараженных коронавирусом

В первой тройке Уфа, Белебей и Туймазы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В одной только Уфе зафиксировано 188 зараженныхВ одной только Уфе зафиксировано 188 зараженныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Башкирии назвали города и районы, в наибольшей степени пораженные инфекцией. Карту количества подтверждённых случаев COVID-19 составили специалисты Роспотребнадзора. Статистика представлена с учетом выписанных пациентов.

На вершине списка по числу инфицированных находится башкирская столица Уфа (188 человек), за ней идут города Белебей (42) и Туймазы (17). В красной зоне также находятся Кушнаренковский район (12) и город Октябрьский (11).

Далее следуют Кармаскалинский район (9), Стерлитамак (9), Зианчуринский (8), Иглинский (8), Миякинский районы (8), Нефтекамск (8), Благовещенский район (7), Бирск (7), Мелеуз (7), Альшеевский (6), Нуримановский районы (6), Дюртюлях (6) и Кумертау (6).

Полный список зараженных

Полный список зараженных

ИСТОЧНИК KP.RU

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