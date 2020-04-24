В Башкирии назвали города и районы с наибольшим количеством зараженных коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T14:30:12+03:00

В одной только Уфе зафиксировано 188 зараженных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Башкирии назвали города и районы, в наибольшей степени пораженные инфекцией. Карту количества подтверждённых случаев COVID-19 составили специалисты Роспотребнадзора. Статистика представлена с учетом выписанных пациентов.

На вершине списка по числу инфицированных находится башкирская столица Уфа (188 человек), за ней идут города Белебей (42) и Туймазы (17). В красной зоне также находятся Кушнаренковский район (12) и город Октябрьский (11).

Далее следуют Кармаскалинский район (9), Стерлитамак (9), Зианчуринский (8), Иглинский (8), Миякинский районы (8), Нефтекамск (8), Благовещенский район (7), Бирск (7), Мелеуз (7), Альшеевский (6), Нуримановский районы (6), Дюртюлях (6) и Кумертау (6).

Полный список зараженных

ИСТОЧНИК KP.RU