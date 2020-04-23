2020-04-23T15:53:40+03:00
Общество

«Руководство было не в восторге от этого»: врач из Уфы, ведущий блог из ковидного госпиталя, развеял слухи о своем увольнении

Евгений Сырчин заявил, что сотрудники его отделения продолжают «нелегкую борьбу»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: фейсбук Евгения Сырчинафото: фейсбук Евгения Сырчина
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Врач перепрофилированной под ковидный госпиталь клиники БГМУ Евгений Сырчин, который ведет блог о пациентах с коронавирусом, прокомментировал слухи о своем увольнении.

«Сотрудники моего отделения Коронавты продолжают нелегкую борьбу за каждого пациента. Я тоже продолжаю свою вахту и продолжаю работать. Мало того, мы приняли на работу двух врачей-анестезиологов-реаниматологов и трех врачей стажеров из числа ординаторов. Надеюсь, что из этих "желторотых птенцов" именно в стенах Клиники БГМУ вырастут асы анестезиологии и реанимации», – написал в своем фейсбуке Сырчин.

Свой пост об умершем в стенах клиники пациенте медик назвал «слишком эмоциональным». Врач сослался на «бессонные ночи и переживания за пациентов и коронавтов [так Сырчин называет своих коллег, лечащих больных коронавирусом]».

«Руководство было не в восторге от этого, – добавил Евгений. – Человек длительно страдал тяжелым заболеванием, которое и привело к летальному исходу. Я и сам понимаю, что любое мое слово может быть расценено абсолютно неправильно». В конце своей публикации Сырчин написал, что госпиталь уже стал выписывать здоровых пациентов.

Напомним, ранее в республиканских СМИ появилась информация о том, что врача могут уволить, однако ректор БГМУ опроверг эти слухи. Тем не менее он заявил, что блогерская деятельность Евгения станет предметом обсуждения этического комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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