Глава минздрава Башкирии прокомментировал карантин в РКБ

7 Апр 2020 2020-04-07T12:13:47+03:00

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Вокруг Республиканской клинической больницы имени Куватова разгорелся настоящий скандал. В данный момент из-за зараженной коронавирусом пациентки больница закрыта на карантин. Максим Забелин, глава минздрава республики, прокомментировал, что врачи тоже остались на рабочем месте на карантине. Со слов чиновника, они обеспечены всем необходимым.

- В больнице проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и дезинфекция. На время карантинных мероприятий сотрудники больницы тоже подлежат карантину, прием пациентов приостановлен. Как сотрудникам, так и пациентам проводятся анализы на коронавирус, - сказал Забелин.

Также он отметил, что врачам организованы места отдыха, горячее питание, имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU