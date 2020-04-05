Опустевшие улицы и доставщики еды: как выглядит Уфа в режиме полной самоизоляции из-за коронавируса

Уфимские улицы заметно опустели еще 31 марта. Именно тогда глава республики Радий Хабиров распорядился ввести в регионе режим полной самоизоляции – без специального пропуска и улицу можно выходить только в магазин, на прогулку с собакой или выкинуть мусор. За праздные прогулки нарушителям грозит серьезный штраф. В Башкирии первого нарушителя задержали ночью 2 апреля, а уже через день Ленинский районный суд Уфы оштрафовал 33-летнего уфимца аж на 15 тысяч рублей. Согласитесь, сумма немаленькая.

Дабы показать читателям «КП-Уфа», что творится на основных улицах самоизолированной Уфы, мы решили прогуляться по башкирской столице вечером в воскресенье.

Уфимцы не выходят на улицу без важного поводаФото: Рустем АХУНОВ

Проспект Октября по праву считается главной транспортной артерией башкирской столицы, растянутой с юга на север. Еще неделю назад по улице мерно разгуливали влюбленные пары и мамочки с колясками, а сейчас здесь уже не так многолюдно. Одинокие прохожие встречаются редко, и стараются держаться подальше друг от друга. На каждом – медицинская маска, а кто-то и вовсе носит медицинские перчатки.

Молодые пары сейчас не могут проводить время в торговых центрахФото: Рустем АХУНОВ

Остановки общественного транспорта также пустынны. Но нужно отдать должное водителям автобусов, несмотря на пустые салоны, они не уходят с маршрутов. Любопытно, что раньше частники всячески увиливали от приема оплаты за проезд безналом, а сейчас сами протягивают пассажирам терминалы. Никому не хочется иметь дело с грязными купюрами.

В период полной самоизоляции курьеры занимаются важным и нужным деломФото: Рустем АХУНОВ

Следующая остановка – Гостиный двор. Вот это место точно выглядит жутковато. Никаких больше вечеринок и собраний подростков у фонтана или в кафешках. Сейчас на людной обычно площади можно встретить разве что доставщиков еды. Парни уже переодели зимнюю форму, пересели на велосипеды и радостно позируют для фото. Вот уж у кого оптимизма много!

На «Гостинке» сейчас не найти студентов - все ушли на самоизоляцию и дистанционное обучениеФото: Рустем АХУНОВ

Также пустынна и площадь у столичного телецентра. Всего неделю назад «Салаватка» была забита отдыхающими уфимцами и зазывалами, а сейчас здесь совершенно никого. Вообще. В обычные дни такую картину не увидишь даже ранним утром или поздней ночью.

КСТАТИ

Радий Хабиров не исключает, что режим самоизоляции в Башкирии со временем будет «демократизирован». Вполне вероятно, что со стабилизацией эпидемиологической ситуации жителям республики вновь разрешат выходить на прогулки. Напомним, что в стране сейчас нерабочими объявлены все дни вплоть до 31 марта.

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