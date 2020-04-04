Коронавирус в Башкирии, последние новости на 5 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуации с коронавирусом в Башкирии. Согласно последним новостям на 5 апреля 2020 года в Башкирии не выявлено ни одного зараженного. Подверженными остаются десять случаев инфицирования, причем трое уже экс-больных выписаны из медучреждений с отрицательными результатами тестов. В стационарах, где находятся жители Башкирии с подозрением на COVID-19, тоже стало меньше пациентов. Сейчас их всего 85, среди которых 12 детей и подростков.

За все время в Башкирии исследованы материалы 7595 человек. У 800 из них были признаки ОРВИ, у стольких же диагностирована пневмония и 1215 протестированных контактировали с зараженными. В республику завезли новые тест-системы – на восемь тысяч исследований.

Пока в республике наблюдается относительное затишье, региональный оперативный штаб сконцентрировался на том, чтобы проинфирмировать население о дополнительных мерах профилактики.

БЛОК-ПОСТЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ

Все медицинские организации Башкирии сделали два входа: для здоровых и тех, кто обращается по заболеваемости, в том числе с признаками ОРВИ. Во взрослых и детских поликлиниках республики установлены так называемые «блок-посты» – фильтры, где есть антисептик и термометрия. На входе посетителей обязательно спрашивают о том, находились ли они последние две недели за пределами страны или республики. Несмотря на меры предосторожности, в Минздраве Башкирии попросили жителей с температурой воздержать от посещения поликлиник. Вместо этого лучше вызвать врача на дом.

МОГУТ ЛИ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ ХОДИТЬ НА ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР В РОДДОМ

Беременные могут посещать женские консультации по мере необходимости. Главное, чтобы по дороге на медосмотр у вынашивающей ребенка было как можно меньше контактов с другими людьми. Идеальный вариант – личный транспорт. Лучше на машине передвигаться с тем, с кем женщина проживает.

«С такси сложнее. Советуем пользоваться общественным транспортом, где на период самоизоляции есть расстояние, которое можно соблюдать, это полтора метра. Если это плотно набитый транспорт, то стоит носить маску», – рассказала на брифинге замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Тест на коронавирус пока можно сдать только с соответствующей симптоматикой и по решению врача

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В БАШКИРИИ

Жители Башкирии могут сдать тест на коронавирус, но для этого у них должны быть соответствующие симптомы: температура, признаки ОРВИ. В таких случаях нужно звонить в поликлинику или скорую (при тяжелом состоянии). Прибывший по вызову врач осмотрит пациента и примет решение, необходим ли анализ на COVID-19. Если медик даст «добро», то материал больного будет исследован в обязательном порядке.

КАК МЕДИКИ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ НА БАЗЕ БОЛЬНИЦ

Медики, лечащие зараженных коронавирусной инфекцией, живут и работают на базе больниц. Они не могут покидать территорию медучреждения: стоит появиться новому пациенту с COVID-19, как у врачей наступает 14-дневный режим самоизоляции. Они остаются либо в больнице, либо в специально приспособленном общежитии. Смена у них длится четыре часа один раз в сутки.

ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ МИНЗДРАВА

Накануне Минздрав Башкирии попросил жителей о благотворительной помощи. В больницах республики не хватает инвентаря: зеркал в полный рост, одноразовой посуды, маркеров, скотча. Население откликнулось. Только на почту здравоохранительного ведомства поступило более 20 обращений с предложением о помощи. На горячую линию – еще больше. Ирина Конова поблагодарила жителей за отзывчивость.

«Спасибо вам огромное. Абсолютно точно мы уже можем сделать зеркальные залы. Самым популярным оказалось предложение помощи по маркерам, посудам и зеркалам», – сказала заместитель министра.

Потребность в инвентаре для медперсонала и пациентов еще сохраняется. В первую очередь, в одноразовой посуде. Причем она обязательно должна быть с крышкой – это квадратные или круглые контейнеры. Больницам требуется одежда для пациентов: хлопчатобумажные пижамы, халаты, сорочки. В топе востребованных медучреждениями товаров вошли косметические принадлежности (влажные салфетки, жидкое мыло, крем с пантенолом, крем для рук, шампуни), а также бумажные полотенца и рации. Письма с предложением о помощи можно отправить на почту covid19.gl@doctorrb.ru. В теме письма нужно указать слово «помощь».

С понедельника школьники учатся на дистанционкеФото: Мария ЛЕНЦ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

С 6 апреля 2020 года школьники Башкирии начинают учиться в дистанционном режиме. В зависимости от оснащенности техническими средствами, учащимся предложат три формы обучения: цифровое (с использование сервисов связи Skype, Zoom и Google Glass), электронные (отправка заданий по почте или мессенджеру) и бумажные кейсы (выполнение письменных заданий). Первый открытый урок на удаленке детям проведет глава Башкирии Радий Хабиров.

Дистанционное обучение продлится как минимум до конца текущего учебного года, а дальше Минобр будет смотреть на развитие ситуации с распространением коронавируса.