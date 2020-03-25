Коронавирус в Башкирии, новости на 26 марта 2020 года: что известно на данный момент

Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии достигло четырех. Четвертым, как сообщили на брифинге в минздраве, оказался несовершеннолетний из Уфимского района. По предварительным данным, недавно он со своими родителями вернулся из-за границы. Его родственники, а также все, с кем контактировал ребенок, обследованы, и китайской инфекции у них не найдено. Состояние его стабильное, он находится в специальном боксе в 4-ой инфекционной больнице Уфы.

СКРЫЛ ПОЕЗДКУ В ЕВРОПУ

На заседании в минздраве подтвердили, что все случаи заражения в Башкирии привозные – жители республики подхватили опасную инфекцию, путешествуя по странам Европы.

Поначалу сообщалось, что 51-летний мужчина из Уфы заразился коронавирусом во время частых деловых поездок в Москву, но сейчас выяснилось, что горожанин решил скрыть, что недавно вернулся из Европы. Соответственно, подхватил инфекцию мужчина там. Он и еще две больные женщины из Дюртюлей также находятся в боксах в инфекционной уфимской клинике, они получают необходимое лечение и чувствуют себя удовлетворительно.

- Все, у кого подтвердилась инфекция, прибыли на одном самолете из аэропорта Шереметьево в Москве. Рейс 1236 приземлился в Уфе 15 марта в 7 часов утра, - сказал представитель Роспотребнадзора по республике.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ ОСТАЮТСЯ 64 ЧЕЛОВЕКА

Под подозрением по-прежнему остаются 64 человека, из которых шестеро – дети. Всего на сегодняшний день в Башкирии исследован биологический материал от 2270 человек, сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак.

Власти делают все возможное, чтобы инфекция не распространялась, и не было смертей от коронавируса

Казак прокомментировала, что лаборатории работают в штатном режиме, выдают тест-системы, они в наличии в достаточном количестве.

- Сегодня все больше медицинских организаций будут проводить эти исследования. Еще раз повторю: только по решению врача, только по направлению государственного лечебного учреждения будут проводиться эти исследования, - подытожила главврач.

ЧТО С ТУРИСТАМИ

Сотни туристов из Башкирии, которые организовали самостоятельное путешествие по миру, все еще остаются за границей. У них осталось всего несколько часов, чтобы известить о себе МИД для последующего вывоза на родину. Это необходимо сделать до 14:00 26 марта, сообщил председатель госкомтуризма республики Салават Нафиков.

- Туристам из Башкирии необходимо зайти на сайт МИДа, пройти регистрацию по ссылкам и передать все данные для того, чтобы оперативно собрать всю информацию для организованного вывоза этих граждан в Россию, - сказал чиновник.

Также напомним, что в республике работает горячая линия для связи с туристами, которым необходимо помощь – 8 917407 7484.

ПИК ОЖИДАЕТСЯ В МАЕ-ИЮНЕ

Тем временем вице-премьер правительства республики Андрей Назаров сообщил, что пик коронавирусной инфекции на территории Башкирии прогнозируется в мае-июне. В связи с этим в Уфимском районе появится новая инфекционная больница, сообщает «Башинформ».

- Уверен, что Башкирия справится с коронавирусной инфекцией, и мы сможем избежать погибших от нее, - сказал Назаров.

Новое медучреждение с современным оборудованием должно появиться в течение полугода. Больница будет рассчитана на 520 мест. Его оперативное строительство вызвано тем, что «количество инфекционных койко-мест в республике пока недостаточно ввиду ожидаемого количества больных». Площадка для строительства была выбрана исходя из географического положения (близость к городу и аэропорту) и возможности быстрого подключения к коммуникациям.

ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ И КАЛЬЯННЫЕ ЗАКРЫВАЮТ

Перечень организаций, которым предписано закрыть двери в ближайшее время, пополнили фитнес-центры, клубы, детские игровые комнаты и другие досуговые и спортивные учреждения. Работу придется прекратить и кальянным.

Организациям общепита нельзя обслуживать более 50 посетителей одновременно. Вдобавок им нужно обеспечить дистанцию между людьми не менее полутора метров. Оплату рекомендуется брать только "безналом".