2020-03-25T12:28:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Зараженный коронавирусом уфимец скрыл, что вернулся из поездки в Европу

Ранее сообщалось, что мужчина заразился во время деловой поездки в Москву
Яна БАЗЕКИНА
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Круг общения зараженного мужчины уже установлен и проверяется врачамиКруг общения зараженного мужчины уже установлен и проверяется врачамиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Башкирии на сегодняшний день, 25 марта, выявлено уже четыре случая заражения коронавирусом: сейчас в инфекционной клинике находятся две жительницы Дюртюлей 35 и 50 лет, 51-летний уфимец и ребенок, проживающий в Уфимском районе.

На очередном брифинге в минздраве, посвященному ситуации с коронавирусом, подтвердили, что все случаи привозные – жители республики подхватили опасную инфекцию, путешествуя по странам Европы. И если вчера сообщалось, что 51-летний мужчина заразился коронавирусом во время частых деловых поездок в Москву, то позже стало известно, что уфимец попросту утаил, что недавно вернулся из заграничной поездки. В региональном роспотребнадзоре и минздраве подтвердили, что все зараженные сейчас находятся в боксах в инфекционной уфимской клинике, получают необходимое лечение и чувствуют себя удовлетворительно. Также установлен круг людей, с кем пациенты общались недавно, у всех взяты анализы.

- Под подозрением по-прежнему находятся 64 человека, из которых шестеро - дети, - добавили в региональном роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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