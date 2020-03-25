Зараженный коронавирусом уфимец скрыл, что вернулся из поездки в Европу

25 Март 2020 2020-03-25T12:28:06+03:00

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В Башкирии на сегодняшний день, 25 марта, выявлено уже четыре случая заражения коронавирусом: сейчас в инфекционной клинике находятся две жительницы Дюртюлей 35 и 50 лет, 51-летний уфимец и ребенок, проживающий в Уфимском районе.

На очередном брифинге в минздраве, посвященному ситуации с коронавирусом, подтвердили, что все случаи привозные – жители республики подхватили опасную инфекцию, путешествуя по странам Европы. И если вчера сообщалось, что 51-летний мужчина заразился коронавирусом во время частых деловых поездок в Москву, то позже стало известно, что уфимец попросту утаил, что недавно вернулся из заграничной поездки. В региональном роспотребнадзоре и минздраве подтвердили, что все зараженные сейчас находятся в боксах в инфекционной уфимской клинике, получают необходимое лечение и чувствуют себя удовлетворительно. Также установлен круг людей, с кем пациенты общались недавно, у всех взяты анализы.

- Под подозрением по-прежнему находятся 64 человека, из которых шестеро - дети, - добавили в региональном роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU