Четвертым заболевшим коронавирусом в Башкирии оказался ребенок

25 Март 2020 2020-03-25T12:08:43+03:00

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В Башкирии уже четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня, 25 марта, на брифинге в минздраве стало известно, что четвертым оказался ребенок. По предварительным данным, он вернулся с родителями из-за границы. Его анализы показали наличие в теле коронавирусной инфекции.

В данный момент он изолирован и находится в 4-ой инфекционной больнице Уфы. Его состояние стабильное. Напомним, что ранее «КП – Уфа» сообщала, что его родные обследованы, и их пробы показали отрицательный результат.

Всего за последнее время обследовано 2270 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU