2020-02-03T16:40:38+03:00
Происшествия

«Их похоронят рядом»: влюбленная пара из Башкирии мучительно погибла на съемной квартире

Тела 18-летнего Радмира и 14-летней Линары обнаружил хозяин «однушки»
Эльвина АПАРИНА
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Пара встречалась уже полтора года – очень любили друг друга, много времени проводили вместе, мечтали поженитьсяПара встречалась уже полтора года – очень любили друг друга, много времени проводили вместе, мечтали пожениться
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Накануне небольшой город Бирск в Башкирии встревожила новость – 1 февраля в съемной квартире по улице Интернациональной нашли бездыханное тело 18-летнего студента и 14-летнюю девочку без сознания. Как ранее сообщала «КП-Уфа», школьница по неизвестным причинам впала в кому, ее госпитализировали в Бирскую центральную районную больницу, но через сутки она скончалась. Сейчас дело расследуют следователи, они уже возбудили уголовное дело. «Комсомолка» выяснила, что там делали молодые люди, и что стало предварительной причиной гибели ребят.

ВСТРЕЧАЛИСЬ ПОЛТОРА ГОДА

Погибшими оказались 18-летний Радмир В. и 14-летняя Линара Г. Как рассказал близкий друг Радмира Ильяс, пара встречалась уже полтора года – очень любили друг друга, много времени проводили вместе, мечтали пожениться. Сам Радмир родом из Дюртюлей, молодой человек отучился 9 классов, а затем поступил в многопрофильный колледж в своем городе. Линара училась в местной школе. Молодые люди виделись в основном на выходных – Радмир приезжал в Бирск, снимал квартиру посуточно. Недалеко от города в деревне Пионер у Радмира жили прабабушка и прадедушка, которых навещал студент.

- Радмир с Линарой всегда снимали квартиру у одного и того же человека. Но в тот день не получилось – она была занята. Тогда они нашли другую на Интернациональной, - говорит друг парня Ильяс.

Со слов Ильяса, молодые люди заселились в квартиру в пятницу 31 января. В квартире с индивидуальным отоплением было холодно, и Радмир позвонил своему другу узнать, как прибавить отопление.

- Он прибавил отопление, закрыл вытяжку, чтобы не мерзнуть. Вот они и задохнулись там. Радмира нашли у окна – он, видимо, попытался его открыть, но не успел. Линара была в туалете, ее хозяин обнаружил там, - сказал Ильяс. – Все, что пишут в Интернете, особенно о том, что они отравились наркотиками, неправда.

К слову, в квартире действительно не было найдено психотропных веществ. Сотрудники полиции изъяли лишь одежду, продукты питания, сигареты и пиво.

1 января в районе обеда пара должна была уже покинуть съемное жилье. Хозяин квартиры стал звонить Радмиру уже в час дня, но телефон никто не брал. Ближе к вечеру, в районе 17 часов, он пришел в квартиру, своими ключами открыл дверь и обнаружил Радмира и Линару.

ПОХОРОНЯТ В ОДИН ДЕНЬ И РЯДОМ

Похоронами Радмира занимаются друзья и бабушка с дедушкой. Молодых людей похоронят в одном месте и в один день. Ильяс рассказал, что дедушка погибшего был против хоронить ребят вместе, потом согласился.

- Радмира в Дюртюли увозить не будут, тоже в Бирском районе предадут земле, - сказал Ильяс.

ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент есть две предварительные версии смерти подростков: отравление психотропами и отравление угарным газом. Для уточнения причин гибели будет проведена токсикологическая экспертиза в Уфе. Тем временем СК Башкирии уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и проверки исправности отопительного оборудования квартиры, допрашивается хозяин квартиры и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, – сообщили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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