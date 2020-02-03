Стали известны причины смерти молодых парня и девушки, которых нашли на съемной «однушке» в Башкирии

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:41:21+03:00

Девушку доставили в реанимацию. Она скончалась на следующий день Фото: Олег ЗОЛОТО

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В администрации Бирского района рассказали подробности трагедии на съемной «однушке» в городе Бирске, где были обнаружены тела 19-летнего парня и его 14-летней подруги.

По уточненной информации, инцидент произошел в жилом доме на улице Интернациональной. Как ранее сообщала «КП-Уфа», 1 февраля подростков обнаружил собственник жилья, когда квартиросъемщик перестал брать трубку. К этому моменту у студента уже не было признаков жизни, а школьница находилась в бессознательном состоянии. Сотрудники «скорой» констатировали смерть первого на месте. Девушку доставили в реанимационное отделение Бирской ЦРБ. На следующий день она скончалась.

На данный момент есть две предварительные версии смерти подростков: отравление психотропами и отравление угарным газом. Для уточнения причин гибели будет проведена токсикологическая экспертиза в Уфе. Тем временем СК Башкирии уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и проверки исправности отопительного оборудования квартиры, допрашивается хозяин квартиры и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, – сообщили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU