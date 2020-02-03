В Башкирии на съемной «однушке» нашли тела студента и его 14-летней подруги

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:29:34+03:00

Подростков доставили в больницу, но было уже поздно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Башкирии правоохранители расследуют таинственную гибель 19-летнего студента и 14-летней школьницы на съемной «однушке» в Бирске.

Как передают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник, в минувшие выходные подростков обнаружил собственник жилья. Он забеспокоился, когда квартиросъемщик перестал брать трубку. Приехав на место и увидев парня с девушкой в бессознательном состоянии, мужчина вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть молодого человека и госпитализировали его малолетнюю подругу. Впоследствии она скончалась на больничной койке.

По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за неисправной вентиляции в квартире. Не исключено, что студент и школьница могли попросту задохнуться. Так или иначе, точная причина станет известна после проведения судмедэкспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU