2019-12-19T17:04:11+03:00
Общество

«Действовать нужно аккуратно»: Путин ответил на вопрос журналиста из Башкирии об ограничении продажи алкоголя

Президент страны ответил, что нужно действовать крайне аккуратно
Рустем АХУНОВ
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Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из УфыВладимир Путин ответил на вопрос журналиста из УфыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журналист из Уфы Азат Гизатуллин задал вопрос Владимиру Путину на ежегодной большой пресс-конференции на тему продажи алкоголя.

- В Башкирии 19 декабря местные депутаты на законодательном уровне ограничили продажу алкоголя в новогодние праздники. Алкоголь нельзя будет купить весь день 3 января. 4, 5 и 6 января спиртное можно будет приобрести только в период с 10 до 14 часов. Закон поддержали 82 депутата, против проголосовали только 13 народных избранников. Ранее глава республики Радий Хабиров пообещал материально поощрять граждан, которые «сдают» своих соседей, которые производят и продают «паленый» алкоголь. Таким образом, за короткий срок республика стала хорошим примером «антиалкогольного» региона. На ваш взгляд, нужны ли еще какие-то меры кроме жестких наказаний? - спросил журналист информационного агентства «Башинформ» президента на пресс-конференции.

- Такие меры применяются, - начал Владимир Путин. - Прежде всего, у нас есть антиалкогольная кампания. Люди ее даже не замечают. Недавно в Сочи мы с представителями немецкого бизнеса обратили внимание, что в пересчете на чистый спирт, в России употребляют меньше алкоголя, чем в Германии. Это результат как раз антиалкогольной кампании. К тому же у нас постоянно растет продолжительность жизни. В социальной сфере это, безусловно, самое значимое достижение. Нужно ли вводить административные ограничения как в середине 80-х годов? Это не вредно, но действовать нужно крайне аккуратно. Скорее всего, нужно работать по другим направлениям - разъяснять, давать возможность выбрать между различными видами алкогольной продукции Упор нужно делать на продукцию с небольшими градусами - я имею ввиду употреблять так называемые «тихие вина».

Также Владимир Путин отметил, что здесь нужно работать «не прибегая к каким-то методам полицейского характера» - главное, чтобы был результат.

ПОЧЕМУ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В БАШКИРИИ

Напомним, что ранее глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, почему вводит ограничения на продажу алкоголя в республике.

- Алкоголь разрушает семьи, поэтому наши женщины говорят мне «спасибо» за то, что мы делаем в плане борьбы с зеленым змием. И это во всех районах и городах, куда я ездил. Значит, мы на правильном пути! Мы разрываем продажу алкоголя в каникулы. Но это решение должно быть сопряжено с двумя факторами: нужно насытить новогодние праздники культурными, спортивными, общественными событиями и увеличить в это время контроль над нелегальной продажей алкоголя. Подключайте глав сельских поселений. Иначе все наши действия приведут к тому, что прибыль незаконных торговцев увеличится, - заявил Хабиров во время оперативного совещания правительства республики.

ЧТО ДУМАЮТ БАШКИРСКИЕ ДЕПУТАТЫ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН

Также ситуацию прокомментировал глава Госсобрания Башкирии Константин Толкачев - именно он со своими коллегами-депутатами поддержал ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники:

- Проект закона активно обсуждался с экспертами, общественными организациями, медицинским сообществом, правоохранительными органами, муниципалитетами. Были как сторонники, так и противники данной меры. Мы пошли на нее, несмотря на то, что у отдельных граждан такой закон может вызвать недовольство. Зато он сохранит здоровье и жизни многим людям. Уверен, что он будет понят и поддержан абсолютным большинством жителей республики, - отметил политик.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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