2019-12-19T14:01:47+03:00
Общество

В Башкирии объявили сухой закон на время новогодних праздников

82 депутата проголосовали «за», а 13 – «против»
Эльвина АПАРИНА
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3 января жители Башкирии не смогут купить алкоголь3 января жители Башкирии не смогут купить алкогольФото: Иван МАКЕЕВ
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19 декабря в парламенте Башкирии прошли чтения, в ходе которых приняли сухой закон на период новогодних каникул в республике.

Как власти и планировали еще в ноябре, горячительные напитки нельзя будет купить 3 января весь день – стойки с алкоголем в магазинах и супермаркетах будут закрыты. Это еще не все – еще три дня будут действовать ограничения по времени. Так, 4, 5, и 6 января алкогольную продукцию можно будет приобретать в течение четырех часов. В эти дни у магазинов будет четырехчасовое окно на продажу спиртного: с 10:00 до 14:00. Принятие подобного закона поддержали 82 депутата, еще 13 проголосовали против.

По мнению местных властей, на длинных выходных люди злоупотребляют спиртным, что наносит непоправимый ущерб их здоровью. С инициативой разорвать этот порочный круг глава Башкирии выступил еще в конце октября. Теперь же его администрация сделала конкретные шаги в этом направлении.

- У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнуться в беспробудное пьянство. Криминальная обстановка ухудшится. Я готов пойти на то, чтобы в это время принять регулятивные меры по поводу продажи алкоголя, - заявлял тогда Радий Хабиров.

Напомним, что 18 декабря Радий Хабиров пообещал платить жителям республики деньги за то, что те «сдают» своих соседей, которые распространяют самодельный алкоголь. Так, за информацию об обычном продавце Хабиров готов платить по 2 тысяч рублей, а за производителя «паленки» - до 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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