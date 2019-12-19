«Может потерять челюсть»: маленькому уфимцу требуется экстренная операция

О пятилетнем Эмиле Шакирове «КП-Уфа» неоднократно писала ранее: голубоглазый улыбчивый мальчуган многим запомнился своим недетским мужеством и терпением. Уже больше года Эмиль борется с редким и смертельно-опасным заболеванием – саркомой Юинга (раком челюсти), и когда уже болезнь почти отступили, появилось новое неприятное осложнение. И теперь только экстренная операция может спасти жизнь мальчика.

«СНАЧАЛА ПОЯВИЛОСЬ ПОКРАСНЕНИЕ, ПОТОМ АБСЦЕСС»

Все началось с того, что в сентябре прошлого года Эмиль пожаловался на боль в нижней челюсти во время жевания, и мама отвела мальчика к стоматологу. Врач решил, что это флюс, и удалил несколько зубов, но боль и припухлость не проходили. Лишь только через два месяца обследований выяснилось, что у ребенка рак, но медики предупредили: такую редкую и опасную форму болезни, да еще на такой запущенной стадии, в России вылечить невозможно – можно только «приглушить» ее симптомы. Тогда родителя Эмиля приняли непростое решение и отправились спасать сына в Германию.

Шесть блоков высокодозной «химии», сложная многочасовая операция, во время которой Эмилю удалили опухоль вместе с частью челюсти и заменили ее имплантатом, сделанным из бедренной кости мальчика. И снова шесть курсов химиотерапии, чтобы болезнь больше не вернулась… За целый год Эмиль полюбился врачам, отпраздновал в клинике свой первый юбилей. Казалось, что все страшное позади, и совсем скоро мальчик отправится домой, но этим планам не суждено было сбыться.

- После каждой послеоперационной «химии» у Эмиля были «побочки» на челюсти. Сначала появилось небольшое покраснение, затем образовался абсцесс вокруг винта, который держит имплант. Через какое-то время там образовался воздух, затем все проходило, - рассказывает мама Эмиля. - После 12 блока химиотерапии доктор заметил, что кожа стала тонкой, и стал опасаться, что она может лопнуть. У сына взяли анализы на инфекции, было видно, что там скопилась жидкость.

Эмиль очень устал от постоянной боли и уколов и очень хочет домой

«ОПЕРАЦИЯ ОЖИДАЕТСЯ РЕДКАЯ И СЛОЖНАЯ»

А уже под вечером у мальчика поднялась температура, его госпитализировали и назначили антибиотики. Но, к сожалению, кожа на челюсти все же лопнула, и на срочном врачебном консилиуме было принято решение о повторной операции по пересадке кожи с мышцами. Главная сложность заключается в том, что необходимо сшить все мышцы и сосуды, чтобы не возникло отторжения, ведь организм мальчика и так сильно ослаблен из-за множественных химиотерапий.

- Если не сделать эту операцию, то Эмиль может потерять всю челюсть. Сейчас два раза в день ему меняют специальную сетку и заклеивают пластырем, так как из лопнувшего участка кожи свисает жировая прослойка. На это невозможно смотреть спокойно. Так же это прямой путь к инфекциям, которые могут дать осложнения. Сейчас Эмиль проходит курс антибиотиков, затем будут взяты анализы на всевозможные инфекции, потом будет обследование КТ и МРТ и после по плану операция, - рассказывает мама Эмиля. - Она будет делаться несколькими врачами (пластический хирург, хирург по сосудам и мышцам.) Операция такая очень редкая, сложная и тяжёлая. Но мы верим, что Эмиль справится, ведь он прошел огромный путь к выздоровлению. И у него хорошие шансы быть полностью здоровым и счастливым ребенком. Но в одиночку нам не справиться, ведь счёт, который выставила клиника, огромный!

БОЛЕЕ 7 МИЛЛИОНОВ ЗА СПАСЕНИЕ

Сумма действительно космическая – 105 000 евро или 7 770 000 рублей, и собрать ее нужно за очень ограниченный срок, иначе разовьется инфекция, и мальчику могут полностью удалить челюсть. Именно поэтому родителя Эмиля обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии, которые однажды уже помогли спасти жизнь малышу.

Если вы хотите помочь этому маленькому мальчику, наконец, победить его страшную болезнь и вернуться домой здоровым, обращайтесь по номеру 8(917)805-55-44 (номер привязан к банковской карте родной сестре Эмиля - Степановой Виктории Дмитриевной) или по номеру 8(917)414-0443 (номер привязан к банковской карте отца мальчика Шакирова Ильдара Мирдануровича). Реквизиты банковской карты 4276 0600 1143 8366 (Шакиров Ильдар Мирданович).