«Каждый прием пищи сопровождается слезами и криками»: четырехлетний Эмиль Шакиров из Уфы борется с раком

В декабре прошлого года «КП-Уфа» уже писала об улыбчивом голубоглазом мальчугане, который борется с редким и очень опасным заболеванием – саркомой Юинга, раком кости. Эта печальная история началась с того, что четырехлетний Эмиль пожаловался на боль во время пережевывания пищи, и мама отвела его к стоматологу. Врач, осмотрев маленького пациента, заявила, что это флюс и отправила на удаление зуба. Но опухоль не спадала, и еще несколько недель врачи лечили Эмиля прогреваниями и мазями.

«В РОССИИ БОЛЕЗНЬ МОГУТ ТОЛЬКО ПРИГЛУШИТЬ»

Когда, наконец, на очередном осмотре челюстно-лицевой хирург сделал рентген, то сразу стало ясно, что это опухолевый процесс. Эмиля прооперировали и отправили гистологию в московскую клинику, откуда пришел ответ: саркома Юига.

- Врачи нас сразу предупредили, что такую редкую форму рака в России очень сложно вылечить, можно только приглушить ее течение, - рассказывает мама Эмиля. – Тогда мы стали искать варианты за границей, и остановились на Германии. Отправили туда запрос, документы и анализы, и через несколько дней пришел ответ, что нас ждут. Сумма предварительного счета составила 80 тысяч евро…

Эмилю предстоит долгое лечение, но врачи дают хорошие шансы на полное выздоровление

«ВРАЧИ ДАЮТ БОЛЬШИЕ ШАНСЫ НА ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ»

Благодаря неравнодушным людям, откликнувшимся на беду мальчика, семье Шакировых удалось собрать большую часть необходимой суммы, и уже 1 января они прилетели в Германию.

- Нам сразу же сделали полное обследование. Гистология делалась в трех ведущих клиниках Германии, но, к сожалению, диагноз подтвердился, - вздыхает мама Эмиля. – Врачи сразу назначили курс химиотерапии. На днях сыну прокапали первую «химию», но он ее плохо перенес. Поэтому домой, на съемное жилье, нас пока не отпускают, наблюдают за состоянием Эмиля.

Сейчас у мальчика держится высокая температура, он не ест и не пьет уже три дня, поэтому врачи пытаются подкармливать его высококалорийными коктейлями. Правда, каждый прием пищи сопровождается слезами и криками, поскольку у Эмиля нестерпимо болит челюсть, и малышу больно глотать даже воду.

Также перед началом химиотерапии Эмилю сделали небольшую операцию и установили специальный катетер на полгода, чтобы не мучить мальчика постоянными болезненными уколами.

Единственное, что очень расстраивает родителей Эмиля - сумма счета, выставленного клиникой, выросла до 120 тысяч евро.

Малышу установили катетер, чтобы не мучить его болезненными уколами

- Как мне объяснили врачи, скорее всего, понадобится и операция, и лучевая терапия, - говорит мама мальчика. – Также увеличилось количество курсов «химии». После второго курса нам будут делать ПЭТ КТ под наркозом, чтобы посмотреть, как опухоль реагирует на лечение.

Но родители не могут сдаться и опустить руки, поскольку услышали самое главное – есть большие шансы полностью вылечить сына, навсегда избавить его от этой страшной болезни. Поэтому они снова обращаются ко всем жителям Башкирии с просьбой спасти их маленького Эмиля.

Если вы хотите помочь четырехлетнему мальчику поскорее поправиться и вернуться к обычной жизни, обращайтесь по номеру 8(917)805-55-44 (номер привязан к банковской карте родной сестре Эмиля - Степановой Виктории Дмитриевной) или по номеру 8(917)414-0443 (номер привязан к банковской карте отца мальчика Шакирова Ильдара Мирдануровича). Реквизиты банковской карты 4276 0600 1143 8366 (Шакиров Ильдар Мирданович).