«Врачи лечили флюс, оказался рак»: четырехлетний малыш из Уфы страдает от редкой формы страшной болезни

Маленькому жителю Уфы Эмилю Шакирову на днях только исполнилось четыре года. Вот только на долю малыша уже выпало страшное испытание, справиться с которым под силу не каждому взрослому. Саркома Юинга – два слова, которые разделили жизнь ребенка и его родителей на «до» и «после».

ДУМАЛИ, ЧТО ФЛЮС

Несмотря на свой юный возраст, Эмиль уже мечтает вырасти и стать настоящим ученым. Рассудительный и смышленый не по годам, мальчик вместо игр с машинками увлекается английским языком и «щелкает» математические задачки. На здоровье тоже никогда не жаловался, ничем серьезнее ОРВИ не болел.

Неприятности начались в начале осени. 7 сентября мама как обычно пригласила Эмиля к столу, но ребенок пожаловался, что ему больно жевать.

- Я заглянула сыну в рот и увидела странную шишку на нижней челюсти, - рассказывает мама Эмиля Ирина. – Я подумала, может флюс или гингивит какой, и мы поехали в стоматологию.

Хирург осмотрел мальчика и, даже не сделав снимок, сказал, что это флюс – нужно выдернуть зуб. Однако через пару дней опухоль так и не спала, и Ирина снова отвела мальчика в больницу.

- Врач предположил, что в десне началось нагноение, сделал разрез и поставил дренаж, - вспоминает женщина. – Но и это не помогло, с каждым днем сыну становилось все хуже.

На очередном осмотре хирург все же решил не рисковать и отправил Эмиля на обследование в республиканскую детскую клиническую больницу. Там мальчика осмотрели несколько врачей: все они утверждали, что нет ничего серьезного.

- Нам выписали мазь и курс УВЧ. Мы пять дней грели эту шишку, и только потом узнали, что этого делать было нельзя, - вздыхает Ирина.

Единственный шанс на спасение - лечение за границей, но 80 тысяч евро - неподъемная сумма для Шакировых

ДИАГНОЗ – САРКОМА ЮИНГА

Наконец, на очередном осмотре у челюстно-лицевого хирурга был сделан рентген-снимок, и врач заподозрил кисту. Ирину предупредили, что единственный вариант – оперативное вмешательство; дату назначили на 27 ноября. Эмиль к тому времени практически перестал есть, жалуясь на сильную боль и дискомфорт.

- Я каждый день ходила в больницу, молила сделать операцию поскорее, не в силах смотреть, как мучается сын, - вздыхает мама мальчика. – В итоге Эмиля прооперировали на месяц раньше, потому что заподозрили уже именно опухолевый процесс.

Во время операции опухоль на нижней челюсти удалили и взяли биопсию. Результат врачам не понравился, и чтобы исключить злокачественность опухоли, гистологию отправили в республиканский онкоцентр, где поставили диагноз «мелко-круглоклеточная саркома» под вопросом.

- В итоге образцы отправили в московскую клинику имени Рогачева, и там нам уже поставили окончательный диагноз – саркома Юинга. Это рак кости… Земля тогда ушла у нас из-под ног, - со слезами вспоминает Ирина.

Тем временем Эмилю становилось все хуже. Под глазами появились синяки, повысилась температура. Мальчик стал вялым и апатичным.

В РОССИИ БОЛЕЗНЬ МОГУТ ТОЛЬКО «ПРИГЛУШИТЬ»

Ирина признается, что им с сыном, конечно, предложили лечь в больницу и начать лечение, но врачи сразу предупредили, что такую редкую форму злокачественной опухоли в России очень сложно (читай – невозможно) вылечить. Предложенное лечение только «приглушит» симптомы болезни, но не остановит ее рост.

- Мы перелопатили весь интернет, перечитали всю информацию по этой болезни, общались на форумах, списывались с теми, кто болеет саркомой Юинга, - рассказывает мама Эмиля. - И пришли к выводу, что помочь нам могут только в заграничных клиниках. Сначала мы рассматривали Израиль, но там очень дорого, поэтому остановились на Германии. Нашли клинику, отправили туда запрос, все документы и выписки из больниц. Буквально через несколько дней пришел ответ, что нас готовы принять, и уже ждут на обследование. Так что на днях мы вылетаем.

Семья Шакировых вместе с родственниками и друзьями смогли собрать необходимую сумму на обследование, но предварительный счет на лечение, который выставила клиника, поверг их в шок и уныние.

- Примерная сумма – 80 тысяч евро. Причем лечение нужно будет начинать незамедлительно: это сама операция, и последующие химио- и радиотерапии. Для нашей семьи это огромная, неподъемная сумма. Но мы не можем сдаться, ведь на кону стоит жизнь нашего маленького сына. Мы обязаны бороться, цепляться за каждый шанс, не упускать ни одну возможность. Поэтому я прошу всех неравнодушных людей – помогите моему Эмилю победить рак. Дайте ему шанс на выздоровление и жизнь.

Если вы хотите помочь четырехлетнему мальчику поскорее поправиться и вернуться к обычной жизни, обращайтесь по номеру 8(917)805-55-44, 8(917)76-11-819 (номера привязаны к банковской карте родной сестре Эмиля Степановой Виктории Дмитриевной) или по номеру 8(917)414-0443 (номер привязан к банковской карте отца мальчика Шакирова Ильдара Мирдануровича). Реквизиты банковской карты 4276 0600 1143 8366 (Шакиров Ильдар Мирданович.