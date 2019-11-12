Ущерб уфимскому парку «Ватан» от дрифтеров составил 3 млн 33 тысячи рублей

12 ноября на оперативном совещании в уфимской мэрии озвучили сумму ущерба от дрифта уличных гонщиков в парке «Ватан». Как ранее сообщала «Комсомолка», несколько водителей устроили настоящий погром в одном из самых красивых мест города.

В итоге сумма ущерба, причиненного парку, составила 3 миллиона 33 тысячи рублей. Хулиганы повредили брусчатку, газон и декоративные решетки ливневой канализации. Теперь они будут восстанавливать туристическую достопримечательность за свой счет – вандалам придется раскошелиться. Сейчас решается вопрос, как именно с уфимцев будут взыскивать такую большую сумму.

Напомним, что погром автомобилисты устроили в минувший понедельник, 4 ноября. На территорию парка они пробрались, сломав замок, а потом несколько часов нарезали круги по площадке, дрифтовали на склонах и заезжали на газоны. Вероятно, вандалы решили, что их никто не найдет, но счастье оказалось недолгим, и уже на следующий день благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники ГИБДД установили личность одного из них.

ОСТАЛЬНЫХ ЕЩЕ ИЩУТ

Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из столичных колледжей. Молодой человек на автомашине «Дэу Нексия» катался по склону от конгресс-холла и серьезно повредил газон. Отпираться не стал – свою вину признал, объяснив, что хотел лишь немного развлечься. Остальных участников гонки продолжают разыскивать полицейские.

Кстати, это далеко не первый случай, когда благодаря уличным камерам удается установить личности вандалов и преступников. Накануне в Инорсе с помощью камер полицейские раскрыли кражу комплекта автомобильных колёс. По предварительным данным, подозреваемый вскрыл тамбур, принадлежащий пенсионерке, и похитил колеса. Теперь 29-летнему мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.