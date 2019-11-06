Популярных звезд татаро-башкирской эстрады затравили в социальных сетях из-за скандального видео

Гузель Уразову и Фирдуса Тямаева, артистов татаро-башкирской эстрады, затравили из-за видео, которое певица выложила в «Инстаграм». Речь идет о ролике, в котором они вместе с Тямаевым смеются над сбитым на трассе животным. На записи непонятно, то ли это лиса, то ли кошка. Но важно другое – поклонников возмутило поведение звезд национальной эстрады.

На самом скандальном видео Уразова и Тямаев рассказывают о том, что остановились на трассе по пути на гастроли возле сбитого животного, потому что очень захотелось есть, и смеются, показывая на размозжённое животное.

- Не успели приготовить шашлык, - говорит Гузель.

- Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились, - подтверждает Тямаев.

ШУТКА ОКАЗАЛАСЬ НЕСМЕШНОЙ

Только вот поклонники творчества артистов не оценили такой юмор и стали обвинять звезд.

- Что тут смешного? Вы неадекватные? – пишет Ализа Л.

- На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек, - написала девушка.

Среди гневных комментариев были и угрозы – люди желали Уразовой даже смерти.

- Пусть вас так собьют, а мы потом посмеемся все вместе, - писали пользователи социальных сетей.

«ЭТО БЫЛА ТРЯПКА»

После вспыхнувшей волны ненависти от поклонников специально для «Комсомольской правды» Уразова объяснила свой поступок. Певица написала, что она, проезжая по трассе в Мечетлинском районе, остановилась немного отдохнуть и случайно встретила Фирдуса Тямаева.

- Увидев вещь похожую на тряпку, мы решили немного отвлечься и таким образом пошутить в отношении именно тряпки, что будем делать шашлык из тряпки, - сказала Гузель.

Также певица отметила, что очень любит животных, и держит дома хомячков.

-Я многодетная мама, очень люблю животных, мы сами держим дома хомячков и других животных. Я воспитываю в своих детях любовь и уважение к животным. Я считаю бесчеловечным смеяться над мертвыми животными и очень была удивлена, какая реакция была в отношении меня после опубликованного ролика, а именно сколько оскорблений и унижений были написаны в мой адрес.Мне даже пожелали смерти, о какой человечности может идти речь, мне очень жаль и досадно, что люди не разобравшись в данной ситуации, пожелали мне смерти и негатива моей семье, - говорит Уразова. - Я прошу прощения, за это некорректное видео, за себя и Фирдуса Тямаева, которое причинило некоторым людям неудобства.

За артистку вступилась и ее юрист Эльмира Хасанова. Ее представитель утверждает, что «на видео четко видно, что на дороге лежит не животное».

Через несколько дней Уразова и вовсе отправилась к тому злополучному месту, откуда сняла новое видео с извинениями.

По словам певицы, они с коллегой по эстрадному цеху удалили прошлое видео, которое моментально стало скандальным. Сделали они это потому, что многие сообщества в соцсетях выставили артистов в неприглядном свете.

ЗАПИСАЛ ПЕСНЮ

Фирдус Тямаев тоже не стал молчать и записал видеопривет своим поклонникам. Певец сказал, что ему было больно от того, что пишут люди, и он записал песню, которая заставит их задуматься. Слова для нового трека написала Гульчачак Садретдинова.

В песне поется о том, что «наша жизнь состоит из черных и белых полос». Фирдус поет о том, что человеческое слово, сказанное необдуманно и категорично, может даже убить человека.

Только вот даже новую песню оценили не все, большинство восхитились исполнением, а кто-то написал, мол, не нужно было издеваться над мертвым животным, чтобы вас не травили.