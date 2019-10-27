«Не успели пустить на шашлык»: звезды башкирской эстрады засняли, как глумятся над мертвым животным
На днях Гузель Уразова выложила своем аккаунте в «Инстаграм» видео, на котором они с Фирдусом Тямаевым смеются над сбитым на трассе животным, сообщает издание «Вечерняя Казань». На записи непонятно, то ли это лиса, то ли кошка. Но важно другое – поклонников возмутило поведение звезд татаро-башкирской эстрады.
На видео Уразова и Тямаев говорят о том, что остановились на трассе по пути на гастроли возле сбитого животного, потому что очень хотелось есть, и смеются, показывая на размозжённое животное.
- Не успели приготовить шашлык, - говорит Гузель.
- Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились.
Поклонники творчества артистов не оценили такой юмор и стали обвинять звезд.
- Что тут смешного? Вы неадекватные? – пишет Ализа Л.
- На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек, - написала девушка.
Через несколько часов гневные комментарии пропали, а позднее не стало и самого поста.
Заслуженная артистка республики Башкортостан посмеялась над трупом животного.
ИСТОЧНИК KP.RU