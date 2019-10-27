«Не успели пустить на шашлык»: звезды башкирской эстрады засняли, как глумятся над мертвым животным

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-27T09:37:42+03:00

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На днях Гузель Уразова выложила своем аккаунте в «Инстаграм» видео, на котором они с Фирдусом Тямаевым смеются над сбитым на трассе животным, сообщает издание «Вечерняя Казань». На записи непонятно, то ли это лиса, то ли кошка. Но важно другое – поклонников возмутило поведение звезд татаро-башкирской эстрады.

На видео Уразова и Тямаев говорят о том, что остановились на трассе по пути на гастроли возле сбитого животного, потому что очень хотелось есть, и смеются, показывая на размозжённое животное.

- Не успели приготовить шашлык, - говорит Гузель.

- Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились.

Поклонники творчества артистов не оценили такой юмор и стали обвинять звезд.

- Что тут смешного? Вы неадекватные? – пишет Ализа Л.

- На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек, - написала девушка.

Через несколько часов гневные комментарии пропали, а позднее не стало и самого поста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/740357" frameborder="0"></iframe> Заслуженная артистка республики Башкортостан посмеялась над трупом животного.

ИСТОЧНИК KP.RU