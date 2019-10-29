2019-10-29T08:38:36+03:00
Общество

Известная певица из Башкирии лично объяснила скандальное видео с мертвым животным

Гузель Уразова записала отдельное видео с извинениями [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Накануне известная в Башкирии и Татарстане певица Гузель Уразова записала новое видеообращение к своим поклонникам, где лично объяснила скандальное видео. Напомним, в прошлую пятницу, 25 октября, она вместе с другим исполнителем башкирско-татарской эстрады Фирдусом Тямаевым записали видеопривет подписчикам в Инстаграме, где как будто подшутили над сбитым животным.

- Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули на радости, а Фирдус, продолжая тему, просто подшутил. Фирдус очень популярный артист, шоумен, юморист татарской эстрады и мы давно привыкли к его шуткам. Я тоже ничего плохого на тот момент не подумала, - заявила Гузель Уразова в своем видеообращении.

По словам певицы, они с коллегой по эстрадному цеху удалили видео, которое моментально стало скандальным. Сделали они это потому, что многие сообщества в соцсетях выставили артистов в непригладном свете.

- Я многодетная мать, люблю животных и считаю бесчеловечным смеяться над любым мертвым существом и, честно, была очень удивлена реакции после публикации видео. Я согласна, что поступила неправильно, не понимая, что незнающие татарский люди заинтересуются этим видео и поймут все так, как захочет СМИ. Мы сегодня специально проехали свыше 800 км, чтобы на месте рассказать, показать, как все было на самом деле. Я прошу прощения у всех, кого это видео как-нибудь задело, - подчеркнула Гузель Уразова.

Певица из Башкирии Гузель Уразова извиняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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