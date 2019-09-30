Школьник из Башкирии, жестоко убивший петардами щенят, ранее пытался изнасиловать пятилетнюю девочку

Стали известны новые шокирующие подробности биографии 15-летнего школьника из Стерлитамака, который вместе со своими друзьями жестоко расправился с выводком новорожденных щенят бездомной собаки и их матерью. Мальчишки забавлялись тем, что засовывали петарды в пасть щенкам и со смехом наблюдали, как они взрываются, записывая все на видео.

ЗАВЕЛ РЕБЕНКА В ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ

«КП-Уфа» удалось узнать, что ранее Алексей Баянов (имя изменено – Ред.) уже и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов. Парень всегда отличался взбалмошным и жестоким характером – часто хулиганил в школе, а в мае 2017 года вместе со своим 9-летним приятелем попытался изнасиловать пятилетнюю девочку. Тогда подросток завел ребенка в заброшенное здание и попытался надругаться над ним, но, к счастью, из-за физиологических особенностей у него ничего не вышло.

Нам удалось выйти на маму потерпевшей девочки, которая все подтвердила.

- Это действительно правда, он пытался изнасиловать мою дочь. Но по закону его не закрыли, так как он несовершеннолетний тогда был, поэтому родители отдали деньги за моральный вред, а его поставили на учет, - рассказала Ирина С. (имя изменено – Ред.) – Это все в прошлом, главное, что сейчас ребенок здоров.

Также женщина рассказала, что еще тогда, на допросах у следователей подросток вел себя нагло и вызывающе.

- Родители у него самые обычные люди, а вот какой-то родственник в полиции работает. Как бы и в этот раз все не сошло ему с рук, - сетует Ирина.

В живых остались только два щенка

«КУТЯТА САМИ МОГЛИ СДОХНУТЬ»

Впрочем, в самой школе, где учится малолетний живодер, всячески защищают своих подопечных, утверждая, что дети тут не причем. Мол, где доказательства того, что щенки не умерли из-за болезней и других факторов.

- Эти кутята могли сами просто сдохнуть. Следствие ведется, мы пока сами ничего не знаем. Все вопросы к прокуратуре и полиции. Со щенками будет проведена экспертиза, которая покажет, от чего они умерли, - заявили в руководстве учебного заведения.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, трупы щенят будут направлены на медэкспертизу, которая и установит причины их смерти. В свою очередь, зоозащитники и просто неравнодушные люди создали петицию, в которой просят наказать живодеров и их родителей по всей строгости закона.