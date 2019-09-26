Управляющая банка в Уфе похитила 43 млн рублей ради любовника

В громкой истории похищения 43 миллионов из уфимского отделения банка «Открытие» подружками-сотрудницами появился новый неожиданный поворот. Если совсем недавно 39-летняя управляющая банком, заливаясь слезами, утверждала, что деньги ей были нужны для спасения онкобольного отца, то сейчас выяснилось, что, возможно, женщину на преступление подтолкнула…любовь к женатому мужчине.

РАЗДАВАЛИ КРЕДИТЫ МИМО БАНКА

Как оказалось, уже несколько лет Лиана Латипова крутила роман с 37-летним «бизнесменом» Альмиром А. Как сообщает издание «Медиакорсеть», мужчина всем представлялся влиятельным дельцом, хвастался связями с высокопоставленным полицейским и любовницей из руководства крупного банка. Влюбленную Лиану даже не смущало наличие у избранника законной жены.

Фото: "Медиакорсеть"

«Бизнесмен» промышлял тем, что брал деньги в долг, а иногда сам раздавал деньги под проценты тем, кому официально банк отказал в кредите. В этом ему очень пригодилась Лиана, которая, будучи управляющей банком, спокойно могла взять из кассы несколько миллионов, а через какое-то время вернуть обратно – а на прибыль в 10-15 процентов безбедно существовать вместе со своим избранником. Дорогая машина, квартира в центре города, заграничные путешествия – теперь становится понятным, на какую «зарплату» могла позволить себе Латипова эти радости жизни.

Такие финансовые премудрости не могли остаться незамеченными старшим кассиром банка – 39-летней Лилией Азнабаевой. Именно ее и решила подключить к махинациям Латипова – вскоре коллеги стали подругами, а позже – фигурантами одного уголовного дела.

ЗАБРАЛА МИЛЛИОНЫ, ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ «КРЫШЕ»?

Также журналистам удалось выяснить что «крышевал» так называемый «бизнес» любовника небезызвестный экс-полицейский, которого в июле прошлого года обвинили во взяточничестве, а позже арестовали принадлежащую ему недвижимость общей стоимостью в 34 млн рублей (хоть и записал дома и квартиры сотрудник органов на своих родственников). Лишившись влиятельного покровителя, проблемы начались и у любовника Латиповой, который должен был выплатить бывшей «крыше» около 40 миллионов рублей. впрочем, мужчина нашел быстро выход из ситуации и объявил себя через суд банкротом.

Фото: соцсети

Обеспокоенная судьбой возлюбленного Лиана Латипова продолжала выносить деньги из банка. Когда в июле арестовали ее сообщницу – Лилию Азнабаеву по обвинению в хищении 6,5 млн рублей, женщина находилась в отпуске по уходу за больным отцом. А через два месяца очередная проверка показала новую рекордную недостачу в 43 миллиона. Отпираться было уже невозможно, пришлось сознаться.

Единственное, в чем сразу не призналась Лиана – в том, что деньги она выносила по просьбе любовника. Пришлось оправдываться, что хотела спасти тяжелобольного отца. Впрочем, сейчас все версии отрабатываются следствием, так что уголовного наказания подружкам-сообщницам не избежать.