2019-09-15T11:36:05+03:00
Происшествия

«Мешала учить уроки»: стало известно, за что школьница из Башкирии утопила младшую сестру

Одиннадцатиклассница пыталась успокоить двеочку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Правоохранители проводят следственные действияПравоохранители проводят следственные действияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пресс-службе следкома Башкирии раскрыли подробности убийства семилетней девочки из Башкирии. Школьницу, по предварительной информации, утопила собственная старшая сестра.

Напомним, инцидент произошел в Салавате. 17-летняя ученица 11 класса отвела сестренку в баню, где окунула ее в чан с водой и ушла. Вернувшись, она обнаружила девочку без признаков жизни – та захлебнулась.

- Подозреваемая, в связи с тем, что ее 7-летняя сестра сильно капризничала и мешала ей учить уроки, решила ее успокоить. Она завела ее в баню и засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время, – прояснили предположительный мотив в правоохранительном ведомстве.

Следователи осмотрели место преступления, назначили судмедэкспертизу, а также опросили близких и семью погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней». Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Элеваторный завод в Башкирии получил беспроцентный займ в 250 млн рублей
В Башкирии неизвестный расправился с женщиной и ее матерью – убийство произошло на глазах 8-месячного ребенка
На территории Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе открылся музей, посвященный истории города
В Башкирии КамАЗ опрокинулся в кювете – водитель погиб
В Башкирии рядом с жилыми домами засекли медведя
На дорогах Башкирии насмерть сбили двух человек
«Салават Юлаев» у себя дома нанес поражение «Амуру»
В Уфе автобус с пассажирами попал в ДТП – пострадали два ребенка
В Башкирии школьница утопила семилетнюю сестру в тазу с водой
Башкирия возглавила рейтинг бизнес-настроения
Подростка из Башкирии нашли мертвым на Васильевском острове
Житель Башкирии нашел в лесу 8-килограммовый гриб
В аэропорту Уфы встретили 2,5-миллионного пассажира
В Башкирии собрали больше 2,5 млн тонн зерна
В Башкирии столкнулись КамАЗ и трактор, есть пострадавший