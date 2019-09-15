«Мешала учить уроки»: стало известно, за что школьница из Башкирии утопила младшую сестру

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-15T11:36:05+03:00

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В пресс-службе следкома Башкирии раскрыли подробности убийства семилетней девочки из Башкирии. Школьницу, по предварительной информации, утопила собственная старшая сестра.

Напомним, инцидент произошел в Салавате. 17-летняя ученица 11 класса отвела сестренку в баню, где окунула ее в чан с водой и ушла. Вернувшись, она обнаружила девочку без признаков жизни – та захлебнулась.

- Подозреваемая, в связи с тем, что ее 7-летняя сестра сильно капризничала и мешала ей учить уроки, решила ее успокоить. Она завела ее в баню и засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время, – прояснили предположительный мотив в правоохранительном ведомстве.

Следователи осмотрели место преступления, назначили судмедэкспертизу, а также опросили близких и семью погибшей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней». Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU