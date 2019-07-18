«Казались хорошей семьей»: подробности убийства 4-месячной девочки матерью в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-18T08:47:37+03:00

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Стали известны подробности вопиющей истории, которая произошла в деревне Явгильдино Караидельского района, где 40-летняя мать утопила свою четырехмесячную дочь в бане.

В сельсовете «КП - Уфа» сообщили, что семья не жила здесь на постоянной основе, лишь приезжали на выходные.

- Они сами из Бирска. Здесь у них отцовский дом супруга женщины. Почти все выходные здесь проводили: огородом занимались, баней. Приезжали на машине с детьми, вполне обычная, хорошая семья. За женщиной никогда ничего странного не замечали. Да и деревня не маленькая, 150 дворов, за всеми и не уследишь, - рассказали в администрации.

Также рассказали, что в тот день мужчина с сыном ушел в лес, а по приезду узнал о страшном происшествии.

Напомним, ЧП произошло вчера, 17 июля. Женщина убила своего ребенка, утопив в бане. Супруг вызвал скорую помощь, но прибывшие медики уже не смогли ничего сделать.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемую в расправе над ребенком и членов ее семьи. В ближайшее время она пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU