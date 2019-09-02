«Внезапно выбежала и стала рвать»: под Уфой бойцовская собака истерзала 5-летнюю девочку

16 августа в поселке Зубово, что находится под Уфой, едва не произошла трагедия. На пятилетнюю девочку напала соседская собака бойцовской породы. Уже третью неделю малышка восстанавливается, ходит на перевязки и уколы. Помимо этого она заработала настоящий шок и теперь очень боится собак. Хозяин собаки так и остался безнаказанным и даже не принес свои извинения.

«ВЫСКОЧИЛА ВНЕЗАПНО»

Все произошло в понедельник днем. Пятилетняя Камилла решила поиграть с соседской девочкой и позвала ее на улицу.

- Они живут через пару домов от нас. Камилла крикнула ее и осталась ждать на улице, к воротам она не подходила, потому что все в округе знают о наличии у них злой собаки, которая разгуливает по участку без поводка, - рассказывает мать пострадавшей Линара.

Но вместо новой подружки из-за ворот внезапно выскочил питбуль, напал на Камиллу и стал ее в буквальном смысле рвать. К счастью, пес не повалил девочку на землю, иначе последствия были бы хуже. Собака искусала малышке руки, ноги, живот, грудь и спину. Хозяев собаки в тот день дома не было, и отгонять животное от Камиллы пришлось их маленькой семилетней дочке. На этом собака не успокоилась – она забежала во двор, где живет пострадавшая, и бросилась на их собаку.

Когда хозяева вернулись домой, родители девочки пришли к ним разбираться. Однако никаких извинений и предложений о помощи они не получили.

Хозяева собаки не принесли извинений

- Мы повезли Камиллу в больницу, ей поставили уколы, обработали раны. Сделали экспертизу, в которой прописаны все повреждения у ребенка. Вечером уже пошли к соседям. Там нам начали говорить, что они не виноваты в произошедшем, и эта собака – добрейшей души существо, - рассказывает Линара.

Участковый посоветовал обратиться родителям Камиллы в суд, мол, только так их можно будет привлечь к ответственности.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

В этом году это уже третий случай нападения бойцовских собак на детей.

Первое ЧП произошло в Стерлитамаке на улице Дружбы в июле. Местные жители услышали истошный крик маленького ребенка: оказалось, что в бедняжку вцепился бойцовский пес. Прохожие бросились к девочке на помощь и пытались вырвать ее из пасти собаки. К счастью, малышка отделалась лишь рваной травмой ноги. А уже после ЧП собаку и хозяина преспокойно гуляющими заметили местные жители. В МВД отметили, что хозяина собаки привлекли к административной ответственности: он должен будет заплатить штраф, поскольку в тот день выгуливал собаку без намордника и поводка.

Второй инцидент произошел в Туймазах. На мальчика во время купания в реке напал американский стаффордширский терьер.

Мать ребенка рассказала, что ее сын ушел купаться с друзьями, пока она была на работе.Когда дети пришли на речку, в воде возле берега находилась собака с женщиной. Дети не обратили внимания на собаку, залезли в воду, стали купаться и веселиться, как неожиданно собака вцепилась в лицо мальчика, начала его царапать и кусать. Ребенок сначала даже не понял, что произошло.

Оттащив взбесившегося пса, хозяйка предложила отвезти мальчика в больницу, ноего друзья сказали, что сами отведут. Тогда женщина надела намордник на собаку и преспокойно удалилась. Позже в больнице ребенку на лицо наложили швы под наркозом и сделали укол от бешенства.