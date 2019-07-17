«Нельзя проводить выборы без красивых женщин!»: экс-кандидат в главы Башкирии раскритиковала местных политиков

Выбывшая из предвыборной гонки за кресло главы Башкирии Сания Тимасова подвела итоги своей предвыборной кампании. На своих страницах в соцсетях она раскритиковала оставшихся кандидатов за неэстетичный внешний вид и предложила ввести новую государственную должность.

- Без меня на выборах будет тухляк! К сожалению это так. Ну никак нельзя проводить выборы без красивых и успешных женщин! Кто же поднимать явку избирателей в день выборов будет? Да и эстетический аспект играет большую роль! Смотреть агитационные баннеры с изображением привлекательных женщин куда приятнее, - написала модель.

По ее словам, в республике необходимо ввести должность «стилиста/визажиста/имиджмейкера политических деятелей».

- Ну, честно ведь без слез на некоторых не взглянешь. Да и мало кто знает всю тонкость имиджа политика. Начиная от костюма и заканчивая макияжем. Я сейчас не буду приводить душераздирающие примеры клоунских образов реальных политиков. Но так нельзя товарищи! – возмущается Сания Тимасова.

При этом экс-кандидат на пост главы Башкирии уточняет, что среди местных политиков есть и те, кто умеет подбирать образ и следить за собой, но сетует, что таковых мало.

«БЫТЬ ПРИМЕРОМ ВО ВСЕМ»

- У меня сердце кровью обливается когда я вместо шейдинга вижу румяна до ушей, костюм в цветочек на мероприятии где предусмотрен дресс-код Business Traditional, хаотичные украшения «а-ля цыганка», безумные носки торчащие из под брюк и т.д. И речь сейчас идёт не только о РБ. Чушь скажете вы? А вот и нет. Если вы политик или чиновник вы должны быть примером во всем и точка! – делает категоричный вывод руководитель модельного агентства «Статус».

Также Сания Тимасова взяла на себя смелость описать, каким должен быть внешний вид идеального чиновника или чиновницы современности. По ее словам, на имидж политика влияют многие детали. Например, маникюр.

- Длиннющие ногтища, покрытые красным цветом, больше подойдут представительницам древнейшей профессии, нежели политическим деятелям и чиновникам. У мужчин ногти так же должны быть в адекватном состоянии, подстриженные и без кутикул и заусенцев, - пишет Сания Тимасова.

Напомним, в начале мая модель Plus Size и руководитель модельного агентства «Статус» Сания Тимасова объявила о намерении участвовать в выборах главы Башкирии. Тогда многие посчитали это шуткой, но вскоре ее выдвинула кандидатом партия «Зеленых».

Свою предвыборную кампанию мать двоих детей вела, по сути, только у себя в социальных сетях. По данным Центризбиркома она не потратила ни на агитацию, ни на сбор подписей в свою поддержку ни одного рубля.

На днях стало известно, что она не смогла преодолеть муниципальный фильтр и ей отказали в регистрации в качестве кандидата на пост главы Башкирии.