«Та, которая вскормила грудью детей»: уфимская модель хочет участвовать в выборах главы региона

22 Май 11:56 2019-05-22T11:56:18+03:00

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На днях уфимская модель Plus Size и руководитель модельной студии «Статус» Сания Тимасова заявила о намерении баллотироваться на пост главы Башкирии. Об этом мать двоих детей заявила на своей странице в социальной сети. Свое решение она обосновала тем, что жителям республики нужен «красивый и сильный президент».

- Я та, которая знает, как живётся простым смертным. Та, которая вскормила грудью двоих детей. Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и РБ в целом. У меня сильная и мощная команда я иду как самовыдвиженец. Я сильная и смелая. Я та которую ВЫ ждали, - написала модель на своей странице.

Ранее Сания Тимасова объявила о старте кастинга на необычное Instagram-шоу «Замуж за Тимасову». В этом шоу она предложила мужчинам соревноваться за право стать ее мужем. На такой шаг женщина решилась после тяжелого разрыва с супругом.

ИСТОЧНИК KP.RU