Кто баллотируется на пост главы Башкирии

20 июня Центризбирком Башкирии завершил прием документов от выдвиженцев на пост главы республики. На сегодняшний день количество «кандидатов в кандидаты» достигло 11 человек. Теперь выдвинутые от непарламентских партий участники гонки до 20 июля должны пройти «муниципальный фильтр» - собрать необходимое количество подписей депутатов районных советов. Лишь после этого список кандидатов на предстоящие выборы приобретет окончательный вид.

На сегодняшний день практически все политические силы, представленные в республике, выдвинули своих кандидатов на пост главы Башкирии. Представляем всех участников выборов, которые пройдут Единый день голосования, 8 сентября.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ

«Единая Россия» - единственная партия, где перед началом предвыборной гонки проходило предварительное голосование. Местное отделение партии власти рассматривало в качестве возможных участников выборов нескольких человек. В начале июня на партийной конференции было принято решение выдвинуть врио главы республики Радия Хабирова.

Радий Хабиров пошел на выборы от «Единой России»

Радий Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы региона 11 октября 2018 года. До этого он без малого полтора года возглавлял администрацию подмосковного города Красногорска. Еще раньше, с 2009 по 2016 годы руководил управлением по внутренней политике в Администрации Президента России.

КОММУНИСТЫ

Региональное отделение КПРФ выдвинуло на пост главы Башкирии первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина. На партийной конференции его поддержали все делегаты, которых туда допустили. У ветерана партии был лишь один конкурент – Ильгам Галин. Но перед итоговым голосованием он взял самоотвод.

КПРФ выдвинула Юнира Кутлугужина

Для действующего депутата Госсобрания-Курултая Юнира Кутлугужина нынешние выборы станут второй попыткой возглавить республику. В 2014 году он участвовал в борьбе за кресло президента Башкирии, где занял второе место. Тогда за него проголосовали 10,13% пришедших на участки избирателей. По официальным данным явка тогда составила 77,27 %.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР

16 июня в Центризбирком Башкирии подал документы кандидат от партии ЛДПР Иван Сухарев. Днем ранее его единогласно выдвинули участники партконференции. На данный момент он единственный участник предвыборной гонки, имеющий мандат депутата Госдумы. В российском парламенте он занимает пост первого заместителя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Кандидат от ЛДПР - Иван Сухарев

Иван Сухарев также будет участвовать в выборах руководителя региона во второй раз. В 2014 году по результатам предвыборной гонки он занял третье место - за него проголосовали 4,81% избирателей.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Еще одна парламентская партия, выдвинувшая своего кандидата на пост главы Башкирии – «Справедливая Россия». Делегаты региональной партконференции единогласно выбрали своим кандидатом депутата Курултая Юрия Игнатьева.

«Справедливая Россия» выдвинула Юрия Игнатьева

Во время предыдущей предвыборной кампании кандидат от «Справедливой России» не смог преодолеть муниципальный фильтр, поэтому фамилия их кандидата так и не появилась в бюллетене. Тогда о своем желании баллотироваться на пост президента республики заявлял член партии Константин Шагимуратов.

НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Известный в Башкирии блогер Владимир Кобзев неожиданно для всех заявивший, что будет участвовать в гонке за кресло главы, был выдвинут партией «Пенсионеры за социальную справедливость». Он первый предоставил документы для регистрации в Центризбирком Башкирии. Ранее он политической деятельностью не занимался и не работал в государственных структурах.

Владимир Кобзев выдвинут от Партии пенсионеров за социальную справедливость

Блогер Кобзев известен, прежде всего, пользователям интернета под псевдонимом «Кабзон». В своих видеороликах и публикациях на нескольких форумах он постоянно критикует городские и республиканские власти.

Стоит отметить, что у кандидата Кобзева в прошлом имеется судимость по статье «нарушение авторских прав». 15 лет назад ему дали условный срок за незаконное копирование компьютерных программ. Этот факт никак не скажется на его возможную регистрацию в качестве кандидата на пост главы Башкирии – статья не тяжкая, а судимость уже погашена.

ПАТРИОТЫ РОССИИ

На последних выборах президента Башкирии партия «Патриоты России» смогли пройти муниципальный фильтр, и их кандидат попал в избирательный бюллетень. Но в этом году на партконференции региональное отделение выдвинуло другого кандидата. За пост главы Башкирии поборется банкир Рафис Кадыров.

Кандидат от партии «Патриоты России» - Рафис Кадыров

Жителям республики он известен как основатель банка «Восток» и участник двух избирательных кампаний. В 1993 году он был единственным конкурентом Муртазы Рахимова на первых выборах президента Башкирии. Спустя пять лет, в 1998 году, он также попытался баллотироваться на этот пост, но тогда республиканский ЦИК отказал ему в регистрации.

«ЗЕЛЕНЫЕ»

Всероссийская партия «Зеленые» выдвинула кандидатом на пост главы Башкирии мать двоих детей, модель Plus Size и владельца модельной школы Санию Тимасову. Она также как и блогер «Кабзон» не имеет политического опыта.

Сания Тимасова выдвинута от партии «Зеленые»

Решение о выдвижении Тимасовой кандидатом от «Зеленых» было принято руководством партии в Москве. На партийной конференции в Уфе это решение поддержали местные партийцы. 18 июня она подала документы в Центризбирком.

Сания Тимасова известна, прежде всего, как бьюти-блогер, организатор конкурсов красоты и владелец модельного агентства.

ЯБЛОКО

Башкирское отделение партии ЯБЛОКО выдвинуло кандидатом правозащитницу Зульфию Гайсину. Последние десять лет она занимается защитой прав обманутых дольщиков в республике. С недавнего времени она стала постоянным участником правительственных совещаний в формате «Стройчас».

Кандидат от партии ЯБЛОКО - Зульфия Гайсина

До того как Зульфия Гайсина стала правозащитницей, она некоторое время служила в органах республиканской прокуратуры. Но известность среди жителей республики завоевала именно благодаря защите прав обманутых дольщиков.

ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА

Политическая партия «Гражданская сила», представленная в Госдуме единственным депутатом, который представляет Башкирию, тоже выдвинули кандидата на предстоящие выборы. От этой партии в предвыборную гонку включился Владимир Барабаш.

«Гражданская Сила» выдвинула Владимира Барабаша

Жителям Уфы и Башкирии он известен как руководитель Фонда развития городских проектов. Не так давно он был официальным представителем уфимской мэрии по строительству и земельным отношениям. Если упростить, то его должность можно было назвать как «пресс-секретарь вице-мэра по строительству». Работал он в этой должности при прошло власти – мэром тогда был Ирек Ялалов, а его замом Александр Филиппов. Последний на данный момент проходит фигурантом сразу по нескольким уголовным делам.

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Самого молодого кандидата на пост главы Башкирии выдвинула «Партия социальной защиты». По данным Центризбиркома республики, 32-летний Алексей Молокин подал документы на регистрацию в последний день приема – 20 июня. Согласно информации о кандидате, он имеет среднее образование и является председателем регионального совета партии.

Алексея Молокина поддержала партия Социальной защиты

Алексей Молокин известен жителям Башкирии как экс-руководитель предвыборного штаба кандидата на пост Президента России Ксении Собчак. В свое время сама телеведущая и политик вступила в конфликт со своим уфимским штабом из-за неудовлетворительной, по ее мнению, работы наблюдателей.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Своего кандидата выдвинула и Российская Социалистическая партия. Кандидатом от регионального отделения партии стала известная в Башкирии правозащитница Рамиля Саитова. Ранее она предпринимала попытку выдвинуть свою кандидатуру от КПРФ, но коммунисты ей отказали. Более того, общественницу не пустили на партконференцию.

Рамиля Саитова выдвинута от Российской социалистической партии

Рамиля Саитова стала последним «кандидатом в кандидаты» - на сегодняшний день прием документов Центризбиркомом завершен. Окончательный список участников избирательной кампании станет известен 20 июля, когда кандидаты от непарламентских партий предоставят подписи депутатов районных советов. Всего им необходимо предоставить в комиссию не менее 454 нотариально заверенных подписей народных избранников.