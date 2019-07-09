2019-07-09T18:16:29+03:00
Общество

Районная администрация прокомментировала историю с голодающей под Уфой бабушкой

Пожилая женщина кричит на улице из-за отклонений в силу состояния здоровья
Эльвина АПАРИНА
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История с кричащей пенсионеркой на улице в поселке Максимовка получила продолжение. К 83-летней Антонине Кочкиной наведались сотрудники администрации Калининского района.

Выяснилось следующее: пожилая женщина проживает в частном доме совместно с сыном-инвалидом с детства по слуху. Пенсию она получают ежемесячно, это подтвердила почтальон, с которыми также провели беседу сотрудники опеки и попечительства района. За бабушкой ухаживает внучка Анастасия, проживающая отдельно. Женщина каждую неделю убирается в доме и привозит бабушке продукты.

На улице Антонина оказалась в связи отклонениями в силу состояния здоровья. Для уточнения диагноза необходимо провести медицинское обследование. - Сотрудники отдела опеки взяли семью на контроль и пригласили Анастасию на прием для оказания семье необходимой социально-психологической помощи. За данной семьей будет закреплен социальный работник. Ситуация взята на контроль, - сообщили в администрации района.

Напомним, новость облетела соцсети сегодня утром. В "Инстаграме" девушка выложила пост, в котором рассказала о бабушке, которая кричит, что голодает, а пенсию у нее отбирает внучка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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