2019-05-27T11:34:05+03:00
Здоровье

Башкирские кардиохирурги одной операцией на сердце спасли две жизни

Уникальная операция на сердце для двоих.
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22 мая новорожденному Эмилю исполнилось 9 месяцев. Для его мамы Гульнары рождение ребенка было большим чудом. В 23 года она попала беременной в больницу с диагнозом тромбоз аортального протеза. По статистике в большинстве случаев при данном диагнозе сохранить ребенка удается в единичных случаях, причем не только в России, но и мире.

Гульнаре Шахмаевой из Стерлитамака повезло. Она попала в руки талантливых и чутких врачей Республиканского кардиологического центра. В 2011 году девушку с диагнозом приобретенный порок сердца прооперировали, установили искусственный клапан и в дальнейшем порекомендовали рожать детей под наблюдением врачей.

Жизнь шла своим чередом. Гульнара Шахмаева встретила замечательного парня и вышла замуж. Затем совершенно случайно узнала о своей беременности. И приняла решение рожать, несмотря на все предостережения врачей и риски для жизни своей и ребенка. На 12-13 неделе беременности героиня поступила в отделение Республиканского кардиологического центра с жалобами на одышку при незначительных нагрузках. На свой риск она прекратила прием лекарственных препаратов, разжижающих кровь. При обследовании врачами был поставлен диагноз – тромбоз протеза аортального клапана. Ей была проведена срочная операция на сердце. Уникальность заключалась в том, что пациентке был удален тромб с клапана и сохранена жизнь ребенка.

Как отмечают сами специалисты, подобные операции крайне редки.

- На моей памяти это первый случай у нас в регионе, когда удалось сохранить жизнь ребенка. Это была нестандартная ситуация. Планировать ребенка необходимо под наблюдением специалистов. В случае с Гульнарой строгого контроля за приемом кроворазжижающих препаратов не было. Обычно беременность прерывается и делается операция на сердце. На консилиуме мы с коллегами приняли решение о срочной операции по удалению тромба с протеза аортального клапана и сохранению плода. Далее в срок 35 недель было выполнено кесарево сечение. Ребенок родился абсолютно здоровым, - рассказал кардиохирург Владимир Сурков.

Это был нерядовой случай в практике даже таких опытных докторов, как Владимир Сурков. Владимир Анатольевич имеет на своем счету не одну уникальную операцию на сердце.

Суть операции заключалась в том, что во время операции сердце и легкие отключают, организм продолжает функционировать за счет аппарата искусственного кровообращения, который одновременно обеспечивает кровоток плаценты.

Как считают сами доктора, успех операции зависел от слаженной работы хирургов, анестезиологов и перфузиологов.

Операция длилась два часа. К счастью, она прошла удачно. Гульнара стала поправляться буквально на глазах. Теперь молодая мама говорит, что у них с малышом два дня рождения – по паспорту и по операции.

- Я благодарна докторам больницы, что они спасли меня и сохранили жизнь моего малыша, - поделилась впечатлениями пациентка.

Добавим, что данная операция была проведена в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи с использованием новейших технологий.

По словам главного врача Республиканского кардиологического центра Ирины Николаевой, Башкортостан является одним из продвинутых регионов в плане хирургического лечения и диагностики заболеваний сердца и сосудов.

- Ежегодно в Республиканском кардиологическом центре проводят около 20000 операций - от аортокоронарного шунтирования до трансплантации, осваивают не менее 30 новых методик лечения и диагностики заболеваний сердца и сосудов. В числе последних современных методик – миниинвазивные операции под видеоконтролем, пластика аортального клапана с использованием собственного перикарда и многие другие, - привела статистику Ирина Евгеньевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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