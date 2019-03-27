«Мы делаем все, чтобы пациенты получили помощь мирового уровня в Уфе»: интервью с главврачом кардиоцентра Ириной Николаевой

Весной Республиканский кардиологический центр отмечает 38 лет со дня своего открытия. За эти года он стал одной из лучших клиник России.

Но почивать на лаврах РКЦ не спешит: чтобы значительно снизить смертность от болезней сердца и сосудов в Башкортостане, кардиоцентру предстоят годы упорной работы. О том, что уже сделано и что предстоит – в разговоре с главным врачом Республиканского кардиологического центра, главным внештатным специалистом кардиологом Министерства здравоохранения РБ Ириной Николавой.

Ирина Евгеньевна, сколько операций ежегодно выполняется в Республиканском кардиоцентре?

В прошлом году мы выполнили около 20 тысяч операций и исследований. Причем не менее 90 процентов всех выполняемых хирургических вмешательств связаны с применением высоких технологий. За сухими цифрами – тысячи спасенных жизней и предотвращенных «сердечных» катастроф. Главное в нашей работе – снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения Башкортостана, – говорит главный врач РКЦ Ирина Николаева.

К слову, из года в год в Республиканском кардиоцентре проводят тысячи вмешательств любого уровня сложности. К высокой планке стремились сразу. Из более 200 клиник РКЦ входит в первую пятерку учреждений по количеству операций аортокоронарного шунтирования, коррекции приобретенных пороков сердца, стентирования коронарных артерий. На уровне ведущих российских клиник в кардиоцентре выполняются эндоваскулярные операции, при которых хирурги не делают разрезов, а стабилизируют работу кровеносных сосудов через небольшие проколы на коже. В том числе – при врожденных пороках сердца (ВПС). Кардиохирурги РКЦ проводят сложнейшие операции даже новорожденным весом всего в один килограмм.

Операция

- Меня восхищает работа наших детских кардиохирургов. Еще недавно дети, рожденные с пороком сердца и, как правило, имеющие сопутствующую патологию просто не выживали, а сегодня специалисты РКЦ возвращают таких младенцев к полноценной жизни. В прошлом году в кардиоцентре прооперировано около 500 детей с врожденным пороком сердца.

Порой врачи РКЦ делают почти невозможное. Год назад в центр поступила 23-летняя пациентка с жалобами на одышку при незначительных нагрузках, а также в ночное время. Она была на третьем месяце беременности. У нее и раньше были проблемы с сердцем. В 16-летнем возрасте девушку прооперировали по поводу недостаточности аортального клапана, ей было выполнено протезирование аортального клапана механическим протезом с задней аортопластикой. На этот раз при поступлении в стационар у будущей мамы кардиологи выявили тромбоз аортального протеза. Было принято коллегиальное решение о срочной операции - удалении тромба с протеза аортального клапана. Операция прошла успешно. В положенный срок путем кесарева сечения она родила здорового ребенка.

Хотя по существующим приказам, беременные с дисфункцией искусственного клапана сердца, подлежат прерыванию беременности.

«Мы делаем все, чтобы пациенты могли получить кардиохирургическую помощь мирового уровня здесь, в нашем кардиоцентре, – говорит Ирина Николаева. – Внедряем самые современные технологии, осваиваем все более сложные операции. В РКЦ успешно проводится лечение сложных нарушений ритма сердца методом криоблации. С 2013 года мы выполняем операции по пересадке сердца. На данный момент у нас сделано 20 таких операций. Всего в республике проживают 34 пациента с пересаженным сердцем.

Внедрить операции высшего пилотажа без команды специалистов такого же уровня не удалось бы. Врачи кардиоцентра непрерывно учатся, тесно сотрудничают с ведущими российскими и мировыми клиниками.

Операция

И все-таки даже самые современные технологии могут оказаться бессильны, если время упущено.

– Бывает, что пациенты приходят к нам слишком поздно. Причина – в самих людях. Зачастую больные до последнего не идут к врачу, это, наверное, особенность наших людей - тянуть до последнего. Еще раз хочу подчеркнуть, о состоянии своего здоровья надо заботиться своевременно, с ранних лет, находить для этого время среди повседневных дел.

Тем более в Республиканском кардиоцентре создан единый блок оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В-первую очередь, это получение консультации высококвалифицированных специалистов в поликлинике третьего уровня. Во-вторых, оказание помощи в кардиологических отделениях и проведение кардиохирургических операций по показаниям, в том числе с применением высоких технологий, и заключительный этап – комплексное кардиологическое восстановление в отделении медицинской реабилитации РКЦ.

Операция

Современная медицина очень многое делает, чтобы оградить общество от хронических болезней, но все-таки успех на 50 процентов зависит от самого человека. Поэтому я рекомендую читателям не пренебрегать приглашением пройти диспансеризацию, а также посещать Центры здоровья, где можно бесплатно пройти профилактический осмотр, скрининговые исследования, направленные на коррекцию имеющихся факторов риска. Обследование в них как раз рассчитано на раннее выявление заболевания и в случае необходимости пациент направляется на дальнейшее лечение в поликлинику по месту жительства.

В преддверии «Недели здравоохранения в Республике Башкортостан» я хочу пригласить уфимцев на наши мероприятия, которые пройдут на ВДНХ с 2 по 5 апреля. Будет работать модуль «Центр здоровья», где можно будет проверить своей сердце.

Здоровья Вам! Заботьтесь о близких и берегите себя!

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