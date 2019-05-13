Как уберечь себя при сердечной недостаточности
Каждый из нас хоть раз в жизни слышал слова «сердечная недостаточность», но не каждый знает, что именно скрывается за этим диагнозом. Как распознать заболевание и какие опасности оно таит?
Для начала определимся, что такое «сердечная недостаточность». Это патологическое состояние, при котором сердце начинает хуже сокращаться. В результате питательных веществ и кислорода в организм поступает меньше, а человеку становится все труднее выполнять повседневную физическую нагрузку. Чаще всего сердечная недостаточность является следствием артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, сахарного диабета, пороков сердца и других причин.
Несмотря на распространенность заболевания (около 10 процентов среди взрослого населения), многие люди плохо информированы о нем. Многие гипертоники и пациенты с ишемической болезнью сердца не обращают внимание на первые признаки сердечной недостаточности и не идут к врачу, они считают достаточно принять препараты «от давления» и прилечь отдохнуть. Это серьезное заблуждение, подчеркивает главный внештатный кардиолог Минздрава РБ, главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева.
«Сердечная недостаточность требует серьезного лечения и пристального наблюдения специалистов. На последних стадиях развития сердечной недостаточности противостоять ей очень сложно, поэтому важно как можно раньше поставить диагноз и начать лечение. Как показывает практика, при правильной организации лечения, питания и физической активности у этих пациентов можно добиться значительного снижения риска смерти».
Важно знать!
Нужно немедленно обратиться к врачу и пройти обследование в том случае, если у Вас:
1. Появились признаки повышенной утомляемости – это первый признак сердечной недостаточности.
2. Появилась одышка.
3. Вы чувствуете слабость почти постоянно, у вас появилось головокружение или обмороки.
4. Появились отеки и выраженные следы от резинок носков.
5. Внезапно увеличился вес (до 1 кг в день).
6. Появились боли, давление, чувства тяжести и дискомфорта в грудной клетке.
Согласно существующим стандартам, доктор проведет ряд диагностических исследований, таких как ЭКГ, ЭХОКГ, анализы крови на определение маркеров сердечной недостаточности.
Важно выполнять!
Не стоит забывать и о профилактике. Отсрочить или предупредить развитие сердечной недостаточности можно, соблюдая простые правила, которые всем хорошо известны.
«Здоровье важно беречь с детства и важно уметь это делать, - отмечает Ирина Николаева. - Отказ от курения, вредных привычек, правильное питание, умеренная физическая активность – этими правилами нельзя пренебрегать!».
Диета при сердечной недостаточности.
1. Необходимо следить за калорийностью пищи. Пища должна быть легкоусвояемой, пониженной суточной энергетической ценности (1400-1500 ккал).
2. Питание должно быть дробным, 4-5 раз в день.
3. Постоянно контролировать объем употребляемой жидкости. В сутки пациент с хронической сердечной недостаточностью должен выпивать от 1,0 до 1,5 литров жидкости. При необходимости (по рекомендации врача) ограничивается количество жидкости (до 800 мл – 1 л в сутки).
5. Ограничение приема поваренной соли, не более 2 – 3 гр. сутки.
Обязательно придерживаться списка запрещенных и разрешенных при хронической сердечной недостаточности продуктов.
Визиты к врачу и обследования должны проводиться на регулярной основе, а прием препаратов на регулярной основе.Важно помнить!
Берегите себя и будьте здоровы!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU