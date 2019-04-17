2019-04-17T13:45:19+03:00
Происшествия

В Уфе у писателя Дмитрия Быкова диагностировали отек мозга

Сейчас журналист находится в уфимской нейрореанимации в тяжелом состоянии
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас писатель находится в коме, его состояние врачи оценивают, как тяжелоеСейчас писатель находится в коме, его состояние врачи оценивают, как тяжелоеФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, в каком состоянии сейчас находится знаменитый писатель-публицист Дмитрий Быков.

Журналисту стало плохо еще в самолете во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где 16 апреля Быков должен был выступать с лекцией "Русский анекдот как литературный жанр". После того, как самолет приземлился, писателя проводили в медпункт аэропорта. Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник, Дмитрий Быков вел себя странно: с кем-то разговаривал, кого-то звал, и даже не смог самостоятельно спуститься с трапа самолета. Чтобы исключить вероятность инсульта или приступа эпилепсии, журналиста на скорой доставили в городскую клинику №22 и поместили в нейрореанимацию.

- Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники глава Башкирии и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, - рассказал «Комсомольской правде в Уфе» собственный источник.

После проведенного врачебного консилиума диагноз «инсульт» не подтвердился. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По данным источника «КП-Уфа» сейчас Быков по-прежнему находится в реанимации в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у него отек мозга, и состояние журналиста оценивается как тяжелое.

Пока неизвестно, останется ли Быков в Уфе, или его перевезут в московскую клинику. Это решение примет повторный врачебный консилиум, который состоится уже сегодня вечером.

Кстати, ранее в ряде СМИ проходила информация, что экипаж самолета, в котором летел Быков, сначала не поверил в его плохое самочувствие, решив, что мужчина попросту пьян. Хотя сам писатель в своем недавнем интервью с проектом "Еще не Познер" заявил, что "давно завязал с алкоголем".

«Комсомольская правда-Уфа» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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