«Девочки, девочки, я умру?!»: первые слова Софии Ротару после госпитализации напугали врачей

СЕГОДНЯ 18:48 2018-08-27T19:45:12+03:00

Легендарная певица два дня провела в башкирской реанимации. Но в понедельник вечером украинскую звезду отпустили домой

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«Мне бы хоть разок, всего лишь на чуток в мою весну на хуторок», - пела 71-летняя София Михайловна на субботнем корпоративе в Уфе. Зрители недоуменно переглядывались: «Ротару поет «Хуторянку» уже 30 лет. А голос дрожит так, будто только вчера первый раз вышла на сцену».

Как выяснится через 20 минут, певица просто очень плохо себя чувствовала. Неуверенной походкой она зашла за кулисы, успела сказать, что у нее кружится голова, а в следующую секунду рухнула без чувств.

- Софию Михайловну на «скорой» с подозрением на инсульт доставили к нам, - рассказывает одна из медсестер в Уфимской больнице скорой медицинской помощи. - Когда певицу везли на каталке в отделение реанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: «Девочки, я умру? Неужели я умру?»

Артистке немедленно сделали МРТ. К счастью, диагноз «кровоизлияние в мозг» не подтвердился.

- У Софии Михайловны диагностировали «Транзиторную ишемическую атаку» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта — прим.. ред.), - объяснил «Комсомолке» источник в больнице. - Кроме того у пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов. Она не правильно принимали некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.

Врачи настаивали, чтобы Ротару пробыла в медцентре еще 5 дней. Тем более, что ее память до конца еще не восстановилась. Однако артистка настояла на выписке.

- В понедельник вечером палата Софии Михайловны опустела, - добавляют сотрудники больницы.

Пока неизвестно, отпустили ли Ротару домой или перевезли в столичную клинику.

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