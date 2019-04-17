В Уфе срочно госпитализирован Дмитрий Быков

В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. Как сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, публицист находится в реанимации одной из уфимских больниц. В каком он сейчас состоянии, неизвестно.

Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.

- Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание, - написано в группе во «Вконтакте».

Теперь лектория «Прямая речь» переносится на другую дату.