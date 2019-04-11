Комик из Татарии извинился перед башкирской общественностью за свой номер

История конфликта между башкирской общественностью и татарским комиком Даниром Сабировым, похоже подошла к завершению. Молодой артист из соседней республики 10 апреля написал письмо на имя председателя исполкома Всемирного курултая башкир Данира Гайнуллина, в котором объяснил произошедшую ситуацию.

«К сожалению, эпизод с башкирским танцем оказался вырван из общей концепции номера и преподнесен таким образом, что он не отражает смысловое содержание самой пародии, - пишет комик. – После апреля 2015 года данная пародия не исполнялась мною ни в концертных программах, ни в сборных концертах, в том числе и по той причине, что в данной пародии тяжело соблюсти тонкую грань между иронией, шуткой, юмором и их неоднозначным толкованием зрителями. Я глубоко сожалею, если своим номером я задел чувства башкирского народа».

Данир Сабиров также утверждает, что перед ним никогда не стояло цели как-то оскорбить башкир, и он всегда с уважением относился и относится к культурному, музыкальному и хореографическому наследию башкирского народа.

Напоследок артист пригласил Данира Гайнуллина на свой сольной концерт, чтобы тот мог лично убедиться, что там не используется никакого национального подтекста при исполнении юмористических сценок.

Напомним, что весь конфликт произошел из-за ролика, который бурно разошелся по социальным сетям. В нем известный татарский комик Данир Сабиров в юмористическом ключе рассказывает о том, как зародился башкирский танец. Согласно сценарию номера, это случилось вследствие обычного похмелья. Некоторые башкирские активисты возмутились подобной подачей и юмора не оценили. Практически сразу было написано письмо, одним из адресатов которого числился президент Татарстана Рустам Минниханов. Самому артисту в соцсетях активно посыпались угрозы.

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