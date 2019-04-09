Башкирские активисты оскорбились из-за выступления татарского комика и требуют публичных извинений

Безобидное выступление 32-летнего татарского комика Данира Сабирова стало яблоком раздора между башкирским и татарским народом. Ролик появился недели две назад на странице юмориста в «Инстаграме». Данир, выступая на сцене в национальном башкирском костюме, рассказывает в шуточной форме, как зародились башкирские танцы.

«Комсомолка» переводит выступление на русский язык.

«ВЫПИЛ КУМЫС С ГРАДУСОМ, И ПОЯВИЛИСЬ СИЛЫ»

- Вот заиграла башкирская музыка, - улыбается Данир на сцене в одном из районов Татарстана. – Друзья, я всегда думал, как зародился башкирский танец, и пришел к такому выводу, что он появился из-за похмелья! Сразу говорю, что это шутка, не более. Вот, все сходится: башкир просыпается утром, и у него жесткий «сушняк», заботливая жена ему приготовила кумыс «с градусом». Тот увидел и пошел к напитку (показывает движения), все тело у него дрожит, вот он берет кумыс… и у него появляются силы! (танцует башкирские танцы).

Зал поддержал молодого артиста, громко смеялся и хлопал в ладоши. Однако позже выяснилось, что инсценировка не показалась смешной башкирским активистам – некоторые жители Башкирии обиделись на Данира, написали заявление на имя президента Татарстана Рустама Минниханов и даже выставили певцу ультиматум, пригрозив Генпрокуратурой.

Отметим, что видео Данир потом удалил со своей страницей, дабы не развивать конфликт. Но пользователи социальных сетей успели его скачать и заново выложить в национальных группах во «Вконтакте». Отметим, что безобидная видеозапись получила несколько сотен комментариев, и 90% из них негативные.

«СЧИТАЕМ ЭТО ОТКРОВЕННЫМ ПЛЕВКОМ В ДУШУ БАШКИРСКОГО НАРОДА»

С первых же дней конфликта активную позицию занял Исполком Всемирного Курултая башкир. От имени всего башкирского народа и населения Башкирии представители написали заявление сразу на три имени: Рустама Минниханова, министра культуры РТ Аюповой и руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Закировой.

«Общественность и население республики глубоко возмущены выступлением Данира Сабирова, которое вызвало широкий резонанс среди общественности Республики, а также оскорбило чувства народа. Считаем это откровенным плевком в душу башкирского народа. Народа, который бережно сохраняет и несет в будущее свое богатое духовное наследие», - гласит обращение.

Башкиры отмечают, что именно башкирский танец вышел одним из первых на профессиональную сцену, и сегодня им восхищается весь мир.

- Наш народ подарил миру выдающихся артистов балета, оперных певцов. Работая на многих сценических площадках мира, они с гордостью и любовью преподносят башкирское искусство, как сокровищницу народа, который их воспитал. Но ни у одного артиста Башкортостана не повернулся и не повернется язык высмеять духовное наследие других народов, - говорится в заявлении.

Данир сразу предупредил зрителей, что это шутка. Но башкирским активистам этого не достаточно.

«ЗАПРЕТИТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДАНИРА САБИРОВА»

Башкиры выдвинули сразу несколько требований. Международный союз общественных объединений Курултай требует у минкультуры РТ провести цензуру выступлений комика и принять меры по недопущению подобных выступлений впредь.

Также жители республики ждут от него публичных извинений в адрес башкирского народа. Если Данир этого не сделает, башкиры грозятся направить запрос о проверке данного факта на предмет наличия преступления в адрес Генерального Прокурора РФ.

Они настолько обиделись на артиста, что решили «забанить» его на территории Башкирии – активисты требуют запретить выступления Данира Сабирова на территории республики до конца 2019 года.

Напомним, что прошлой весной башкирские активисты оскорбились выступлением Руслана Белого. Во время посещения башкирской столицы Руслан Белый позволил себе несколько шуток, которые вызвали волну возмущения и гнева, как в его адрес, так и в адрес телеканала - он неудачно пошутил про башкирский язык и назвал бандитом национального героя башкирского народа Салавата Юлаева.

На следующий же день башкирская общественность встала на защиту Салавата: в сети стали появляться гневные посты об оскорбительном поведении комика, активисты запустили хештег #салаватнебандит, а несколько крепких парней из спортклуба «Тархан» отправились в Ульяновск, где в тот момент находился Руслан Белый. Молодые люди требовали сатисфакции: стендапер должен был извиниться за оскорбительные шутки. В ту поездку, естественно, встретиться с комиком им не удалось.

Никаких извинений активисты от юмориста в итоге не получили, а прокуратура, рассмотрев заявление башкир, не нашла состава преступления. Башкирам пришлось с этим смириться.