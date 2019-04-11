2019-04-11T17:46:49+03:00
Общество

Комик, выступлением которого возмутились башкирские активисты, перенес все свои концерты в Уфе

По официальной версии у артиста появились проблемы со здоровьем
Эльвина АПАРИНА
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Молодой татарстанский комик Данир Сабиров, выступлением которого недавно возмутились башкирские активисты, перенес все свои концерты в Уфе. Напомним, яблоком раздора стала его пародия на башкирский народный танец. Комик в шутку сказал, что танец появился на этот свет из-за похмелья. Некоторым жителям Башкирии эта шутка не показалась смешной, и те написали письмо на имя Рустама Минниханова с просьбой разобраться. Также артисту башкиры поставили ультиматум – его планируют не впускать на территорию Башкирии до конца 2019 года.

Но артист все же запланировал визит в Уфу с четырьмя концертами. Они должны были состояться 11, 12, 13 и 14 апреля. Но в связи с ухудшением здоровья Данира их перенесли на другие даты в конце месяца.

- Все приобретенные билеты будут действительны на перенесенные даты, - сообщили организаторы. – Все 3,5 тысячи билетов были распроданы, понимаем всю сложность сложившейся ситуации, приносим свои извинения и очень надеемся на ваше понимание и поддержку артиста.

Что именно произошло с Даниром, неизвестно. Отметим только то, что его соцсети переполнены комментариями с угрозами от неизвестных людей.

- После сказанного в наш адрес ты здесь будешь деньги зарабатывать? Мы тебя не впустим в республику, - пишут обиженные.

-Давай-давай, приезжай, мы тебя встретим, как положено, - подтверждают другие.

Связан ли перенос концертов с нынешним конфликтом, непонятно. До самого Данира и его представителей дозвониться пока не получается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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