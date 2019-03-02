23-летняя следователь из Башкирии обвинила начальника в насилии

23-летняя девушка-следователь из Белорецка обвинила своего коллегу в жестоком избиении.

Не успела Башкирия отойти от громкой истории с изнасилованием уфимской дознавательницы, как в МВД республики произошел еще один неприятный инцидент. В Белорецке (небольшой город на востоке Башкирии) 23-летняя следователь МВД 28 февраля заявила, что днем ранее ее жестоко начальник-офицер. КП-Уфа удалось найти фотографию документа, в котором описывается жалоба девушки.

Судя по всему, конфликт произошел между следователями отдела МВД. Согласно заключению медиков, хрупкая девушка прошла через жуткое – у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица, головы, плечевых суставов, позвоночника и возможную травму живота.

Известно, что сотрудником органов лейтенант юстиции Акбердина (имена участников изменены – прим. Ред) является с октября 2017 года. Ее 37-летний обидчик подполковник Хадыров работает в МВД с 2003 года.

Медики описали характер травмы девушки

По предоставленной информации, избиение происходило недалеко от частного дома по улице Карла Маркса, 1. Девушка рассказала, что коллега напал на нее примерно в 23:45 по местному времени. Причина конфликта пока остается неизвестной.

В МВД Башкирии объяснили, что какие-либо меры по отношению к фигурантам истории будут предприняты после служебной проверки, которая уже началась.

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