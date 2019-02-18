«Смотришь вечером на фонарь, а вокруг него как будто дымка танцует»: как на самом деле живут люди в задыхающемся от смога Сибае

В заключительной части репортажа из объятого смогом Сибая, мы решили рассказать о том, как живутлюди, оказавшиеся в непосредственной близости от карьера. Кроме того, мы решили задать несколько вопросов местным и республиканским властям, которые ежедневно отчитываются о проделанной работе.

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЧС

Естественно, главный вопрос к региональному госкомитету по ЧС – почему режим повышенной готовности до сих пор не отменен и когда же все это прекратится?

- Для чего мы постоянно находимся здесь? Все очень просто: для того, чтобы вовремя выявить факт загазованности, ее степень, и вовремя оповестить население, - заявил заместитель ведомства Александр Лопухов.

По его словам, режим повышенной готовности будет действовать до тех пор, пока руду не «потушат». А режим чрезвычайной ситуации не объявляют потому, что газ из карьера не накапливается. В отличие, например, от радиации, которая может держаться на местности столетиями, облако загазованности проходит всего от нескольких минут до полутора часов.

-Чтобы не было никаких домыслов, любой житель города может принять участие в проверках воздуха. Сотрудники мобильных лабораторий работают также по заявкам. «Они приезжают на место, и приглашают того, кто их вызвал», - говорит зампредседателя госкомитета Башкирии по ЧС.

Работы по подтоплению карьера ведет сибайский филиал УГОКФото: Павел КРАЙНОВ

РУДА В КАРЬЕРЕ ТЛЕЕТ ПОСТОЯННО

Каждый раз, когда превышение ПДК по сернистому газу в городе превышает норму, на улицах появляются спасатели и пожарные. Они объезжают все дворы и оповещают местных жителей по громкоговорителям, предлагают перебраться и переночевать в пункте временного размещения. По данным «Комсомолки», накануне, когда содержание диоксида серы на улице Нуриманова возросло в 22,8 раз, этой возможностью воспользовалась молодая мама с девятимесячным ребенком.

По словамЛопухова, на сегодняшний день тление руды дает постоянное облако диоксида серы и в безветренную погоду или при слабом южном ветре, оно идет в город. Так будет продолжать вплоть до завершения работ по подтоплению карьера.

ЖИЗНЬ В «ЗОНЕ 500»

Чтобы увидеть собственными глазами как сейчас живут сибайцы в центре смога, мы отправились в гости к семье Гарватовых. Они живут в непосредственной близости от карьера - от их дома на улице Макрушина до отвалов рудника рукой подать, это так называемая «зона 500». Глава семьи Николай Гарватов еще до появления смога страдал хроническим бронхитом. Когда из карьера стало приходить облако серы, болезнь обострилась.

- Недавно в больницу ходил, пролечился, но все бесполезно – сейчас бронхит опять возобновился. В доме сидишь – нормально, на улицу выходишь – дышать невозможно, - сетует пенсионер.

Семья Гарватовых живет в печально известной «зоне 500»Фото: Павел КРАЙНОВ

По словам его невестки Кристины, маленькие дети, а их в семье двое, тоже страдают от последствий смога.

- Из помещения вышли, и началось: кашель и заложенность горла, привкус во рту, на ржавчину похожий. Вечером смог еще и видно хорошо – он как туман, только двигается. Посмотришь на фонарь, а вокруг него дымка как будто танцует, - говорит Кристина Гарватова.

Несмотря ни на что домочадцы Николая Гарватова стараются сохранять оптимизм. Самому пенсионеру местные власти предложили бесплатную путевку в санаторий «Талкас». Он согласился, не раздумывая. Что касается внуков, то их родители приняли решение отказаться от положенной им поездки в Крым.

-Конечно, приятно, что со стороны государства такое внимание. Как только стало известно, что детей будут отправлять в Крым, к нам сразу пришли. Когда приехали уфимские врачи, мы тут же записались, прошли все обследования и после этого нам сказали, что выдают путевку. Но мы не отпустили ребенка, слишком уж далеко. Написали заявление, чтобы нас направили в санаторий здесь, в Башкирии, - говорит молодая мама.

«ЗАКРАДЫВАЕТСЯ МЫСЛЬ: МОЖЕТ ЛУЧШЕ УЕХАТЬ?»

Пока комбинат пытается «потушить» тлеющую руду, жизнь в Сибае продолжается. Взрослые все так же ходят на работу, а дети – в школы и садики.

-Сейчас уже все более-менее утихомирилось, ребенок нормально ходит в школу. Когда было сильное превышение (ПДК по диоксиду серы. – Прим. ред.), дедушка на машине отвозил. Старший у нас спортом занимается, боями без правил. На тренировки пока не отпускаем, - рассказывает Кристина.

Тема поездки сибайских детей в Крым постоянно всплывает в городских сообществах в социальных сетях. Некоторые горожане подозревают власти в спекуляции на этой теме или вовсе, обвиняют их в том, что в здравницы дружественной республики поедут «блатные» дети. Семья Гарватовых, например, к таковым не относится. Николай и его сын Дмитрий занимаются разведением скота – их ферма находится недалеко от города.

-Конечно, закрадывается мысль, что может быть, лучше уехать из города. Сами-то мы как-нибудь проживем, но у нас маленькие дети. Не хочется, конечно, покидать родной дом, мы на лучшее надеемся, - подытожил Николай Гарватов.

Николай Гарватов всерьез подумывает увезти семью из СибаяФото: Павел КРАЙНОВ

«ПРОПЛАЧЕННЫЕ БУЗОТЕРЫ»

На исходе второго дня нашего путешествия в Сибай, мы решили посетить городскую администрацию и развеять все мифы вокруг предстоящей поездки местных детей в Крым.

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в здание мэрии – пустые коридоры. На немой вопрос, где же все чиновники, нам ответили: в кабинете у главы. Как выяснилось, рабочий день Рустема Афзалова и его подчиненных проходит в формате постоянного совещания со всеми замами и их подчиненными.

Пока мы дожидались вице-мэра Сибая по социальным вопросам Гузель Ишемгулову, решили поговорить с мелкими чиновниками городской администрации. То, что они нам рассказали, вызвало недоумение.

Местные чиновники называют некоторых активистов «проплаченными»

- На собраниях по поводу смога постоянно выступают одни и те же люди. Мы имеем в виду так называемых «активистов», которые постоянно обвиняют администрацию во всех смертных грехах. Причем как в социальных сетях, так и на встречах. Мы точно знаем, что им платят. Например, на одном собрании некая многодетная мать с пеной у рта доказывала всем, что она малоимущая, а у самой – фотоаппарат за 70 тысяч, - поделилась чиновница.

На вопрос, кто и зачем платит сибайцам за «раскачивание лодки», штатные бюрократы ответить не смогли.

КТО И КОГДА ПОЕДЕТ В КРЫМ

-В социальных сетях некоторые горожане требуют нас опубликовать список детей, которые поеду в Крым в открытом доступе. – говорит заместитель мэра Сибая Гузель Ишемгулова. – По закону о защите персональных данных мы не имеем права это делать. Тем более что речь идет о детях в возрасте от 7 до 14 лет.

По словам замглавы городской администрации, конечные списки детей, которые поедут в здравницы Крыма, готовят медики центральной городской больницы.

- Те, кто проживает ближе всего к карьеру, в «зоне 500», пишут заявление на путевку в Крым или в другой санаторий, но уже у нас в республике. Когда списки сформированы, их рассматривают на специальной межведомственной комиссии. Там присутствуют и приглашенные нами общественники, которые контролируют это со своей стороны. В этом вопросе мы максимально открыты, - отметила Гузель Ишемгулова.

Первая группа из 250 сибайских детей отправилась в санатории Крыма 10 февраля. Чуть раньше 50 школьников поехали в пульмонологический санаторий в Ишимбайском районе Башкирии и еще столько же пожилых людей выехали в санаторий «Талкас».

Первая группа детей из Сибая уже отправились в пульмоналогический санаторий

Когда мы покидали Сибай, нас не оставляло чувство тревоги за славный город горняков. Ведь если верить местным жителям, покуда проблема с «горящей» рудой не будет решена, то уже в ближайшее время столица башкирского Зауралья начнет превращаться в город-призрак.

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