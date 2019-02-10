«Мы бы давно переехали в другой город, но у нас ипотека»: жители Сибая продолжают задыхаться от смога

За последние пару месяцев небольшой промышленный город Сибай стал центром притяжения для региональных чиновников всех мастей и журналистов. Только ленивый не слышал о «сибайской экологической катастрофе», о которой то и дело говорят по телевидению и пишут в прессе. Оно и не мудрено: с середины ноября прошлого года столицу башкирского Зауралья то и дело накрывает густой смог.

Тяжелый сернистый газ поднимается из сибайского карьера, где тлеют остатки медной руды. Из-за этого в безветренную погоду в городе трудно дышать. Особенно тяжело приходится детям и взрослым с хроническими болезнями вроде аллергии и бронхита. Сами сибайцы бьют тревогу и требуют любыми способами прекратить издевательство над 60-тясячным городом.

Чтобы разобраться в ситуации мы решили отправиться в Сибай и поговорить с местными жителями. «Комсомольская правда» начинает серию публикаций о том, как живет и чем дышит столица башкирского Зауралья сегодня.

В СИБАЕ ВСЕ СПОКОЙНО?

Славный город горняков встретил нас крепкими морозами и сильным, пронизывающим ветром. Как рассказали мне сами горожане, раньше они были недовольны ветрами, которые обдували город со всех сторон. Сейчас же ситуация изменилась и они готовы молиться на ветер, ведь именно в полный штиль Сибай окутывает вредоносный смог.

Город продолжает жить своей жизньюФото: Павел КРАЙНОВ

Первый же наш собеседник, пожилой водитель такси, на вопрос о том, как дышится в городе, дал неожиданный ответ.

-Я живу в самом дальнем конце города, далеко от карьера. За все это время запах ни разу не чувствовал, да и проблем с дыханием не ощущал. Наверное, из-за того, что я 20 лет на вредном производстве проработал, если так можно сказать, «нос замылен». Я не спорю, смог есть, просто я его не чувствую, - рассказал нам Тимерьян Биккулов.

Пока мы добирались на такси из центра города на окраину, ближе к знаменитому сибайскому карьеру, обратили внимание на снующих по улицам горожан. Время от времени то тут то там появлялись прохожие в медицинских масках. Основная масса жителей выглядела вполне спокойно и безмятежно. Складывалось впечатление, будто этот маленький и уютный провинциальный город продолжает жить своей жизнью, совершенно не замечая изменений. Люди все так же неспеша шли по своим делам.

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ГОРОД ЭВАКУИРОВАЛИ»

Не зря в народе принято говорить, что первое впечатление обманчиво. Несмотря на то, что в день нашего приезда превышения ПДК (Предельно допустимой концентрации. Прим. ред.) опасного газа в воздухе не зафиксировали, горожане все же были настроены пессимистично. Так уж повелось, что наши люди не очень открыты для общения. Они предпочитают делиться новостями и обсуждать сложившуюся ситуация скорее с родными и близкими, чем разговаривать с незнакомцами. Однако, услышав, что я из «Комсомолки», многие охотно согласились ответить на, пожалуй, главный вопрос: как живется в Сибае и не собираются ли они уезжать?

Мы задали его местной жительнице Расиле Валитовой. Ответ нас несколько озадачил.

- Мы хотим, чтобы Сибай эвакуировали, настолько все плохо. Мы бы давно переехали в другой город, но у нас ипотека. У многих ипотека, только это и держит. Ну ладно, переедем мы на новое место, снимем жилье, работу, может быть найдем. Но кредиты никуда не денутся. Получается тупик. Мои знакомые все говорят, что из-за ипотеки просто не хотят рисковать, - говорит молодая женщина.

«УЕДЕМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ»

Еще одна жительница Сибая, мать двоих детей, согласилась говорить только на условиях анонимности. Она вместе с семьей планирует уехать из города. На долгое время, либо вовсе навсегда. Встретившись в кафе в центре, мы узнали от нее о настроениях, царящих среди родителей сибайских школьников.

- Мы живем в пятнадцати минутах ходьбы от «зоны 500». Когда у нас было превышение ПДК в 37 раз и в 25 раз, мне кажется, что в любой точке города чувствовался этот запах и кислый привкус. Лично у меня по приходу домой появилось раздражение дыхательных путей и кровь из носа. Решила, что к врачам не пойду. Мы все равно планируем уезжать из города, а ходить по поликлиникам, где толпы людей не хочется – вдруг еще какую-нибудь заразу подхватишь? – сетует Аниса Давлетова (Имя изменено. Прим. ред.)

По ее словам, сейчас горожане стараются находиться на улице как можно реже. Отводя старшую дочку в школу, она надевает ребенку респиратор. Так поступают многие родители. Из-за смога Аниса приняла непростое решение покинуть Сибай.

-По некоторым прогнозам, эта ситуация растянется на долгие годы. Недавно, во время оперативки в администрации, один специалист, пожилой такой мужчина, заявил, что все это может повториться. Конечно, есть люди, которые специально создают панику, наверное, им это выгодно. Несмотря ни на что, мы уедем в любом случае, - говорит женщина.

- Как ведет себя родительское сообщество?

- В нашем классе уезжаем только мы. Люди думают, что все изменится, смотрят на ситуацию с оптимизмом. А некоторым просто некуда ехать, вот и все. Говорят, что некоторые родители уже возят детей в школу в Баймак или другие близлежащие районы. Хотя и наши соседи, и вообще жители города ведут себя как обычно, особой паники нет, - отметила Аниса Давлетова.

В ветреную погоду сибайцы могут вздохнуть свободноФото: Павел КРАЙНОВ

По словам местной жительницы, родители не доверяют ни властям, ни руководству Сибайского филиала УГОК, которых называют виновниками происходящего.

- В мессенджерах у нас есть группа активных мамочек. Они все время пытаются докопаться до правды, на замеры ПДК пробуют выезжать. Там же активно обсуждают, что показатели проб воздуха подменяют, убавляют цифру содержания вредных веществ, - подчеркнула она.

Скептически Аниса относится и к предстоящей поездке сибайских детей в Крым. Уже в конце февраля первая группа из 250 человек поедет отдыхать в здравницы дружественной республики, но, как выяснилось, многие семьи отказываются от путевок. Все потому, что боятся отпускать детей на такое расстояние, ведь родителей туда не берут.

- Что касается ухудшения здоровья детей. От нескольких родителей я слышала о симптомах отравления. Это и рвота, и затруднение дыхания. Моя коллега отправила ребенка в деревню - там все прошло. А когда вернулись обратно в город, все возобновилось. Похоже, что это у каждого ребенка индивидуально проявляется. К счастью, у моих детей ничего подобного не было, - рассказала молодая мама.

ДЕЛО РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

В попытках докопаться до причин экологического бедствия, мы разыскали бывшего шахтера, который всего год назад трудился на одном из месторождений вблизи Сибая. Он также согласился говорить лишь на условиях анонимности.

-Когда я оттуда увольнялся, средняя зарплата у работяг была не больше 31 тысячи. У начальников, конечно, намного больше, в районе 70 тысяч. Как и по всей стране, у нас хозяева действуют по такому принципу: максимум прибыли при минимум затрат. Вот и у нас на предприятии утверждали планы, из-за которых работягам приходилось эту руду добывать даже там, где нельзя. А не выполнишь план – вся бригада без премий на полгода останется. Вот такая мотивация, - говорит бывший шахтер.

Горожане винят во всех своих бедах руководство комбинатаФото: Павел КРАЙНОВ

По его мнению, вся эта история с тлением руды началась из-за того, что в самой чаше карьера обнажились остатки медного колчедана, содержащего серу. Вступив в реакцию с водой и кислородом, руда стала «гореть».

-Это все дело рук человеческих. В карьере просто обвалилась небольшая горка, такой маленький отвал внутри. Этого и хватило. А кто в этом виноват, спросите вы? Конечно, руководство комбината. Они в погоне за планом потребовали работяг в чаше руду доставать, - утверждает мужчина.

В доказательство своих слов он показывает видеоролик, записанный, якобы, в сентябре прошлого года. На кадрах видно, как на дне сибайского карьера работают гигантский экскаватор и погрузочная машина. Как утверждает бывший сотрудник комбината, именно из-за этих работ сейчас весь город задыхается от сернистого газа.

В следующей части репортажа из столицы башкирского Зауралья «Комсомолка» расскажет о работе мобильной лаборатории по забору воздуха и о действиях активистов городского движения «Сибай, дыши!».