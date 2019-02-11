«Где у вас тут фильтры, чтобы пробы подделывать?»: жители Сибая обвиняют власти в сокрытии экологической катастрофы

Вот уже четвертый месяц город горняков Сибай задыхается от смога. Местные геологи уверяют: тление руды в чаше карьера – случай уникальный и аналогов в мире не имеет. Из-за «горения» остатков руды в небо над городом постоянно поднимается сернистый газ.

Так уж вышло, что во время нашего пребывания в Сибае превышения предельно допустимой концентрации (ПДК. – Прим. ред.) диоксида серы в воздухе не было. Но сам смог никуда не делся. Напротив, лишь разгулявшиеся ветра спасают город от эвакуации жителей. По словам сибайцев, когда над карьером устанавливается полный штиль, дышать становится нечем.

КАРАНТИН ПО ПРОСТУДЕ

Чтобы своими глазами увидеть пострадавших от последствий смога, мы отправились в городскую поликлинику, что на улице Чайковского.

Еще на входе мы заметили табличку «Карантин по ОРВИ». Поэтому нисколько не удивились толпе людей на четвертом этаже учреждения, где принимают терапевты. Среди пациентов примерно каждый второй носил медицинскую маску.

Первые три этажа клиники практически пустовали. Там ведут прием узкие специалисты и сдают анализы, там же находится лаборатория. В коридоре, где принимают отоларинголог и окулист, в тот день мы заметили лишь пару человек. А ведь именно эти врачи берут на себя основной наплыв пациентов, когда Сибай в очередной раз накрывает волна сернистого газа из карьера.

В городской поликлинике в те дни ажиотаж не наблюдалсяФото: Павел КРАЙНОВ

Нет, мы ни в коем случае не хотим сказать, что в городе все хорошо. Стоит отметить, что сами сибайцы, называют происходящее не иначе как экологической катастрофой. И причин не доверять горожанам у нас нет.

Третий месяц подряд у жителей Сибая возникают вопросы как к местным властям, так и к руководству горно-обогатительного комбината. Люди уверены, что мэрия и владельцы предприятия скрывают истинное положение дел в карьере и подделывают результаты проб воздуха.

Чтобы хоть как-то убедить сибайцев в честности по отношению к ним, республиканские власти пригнали из Уфы мобильную лабораторию минэкологии. Чтобы расставить все точки, мы решили проехаться со столичными экологами по точкам забора воздуха.

«КАК БУДТО МОЖНО ПОВЛИЯТЬ НА ПРОГРАММУ!»

Сразу несколько мобильных лабораторий министерства экологии прибыли из Уфы в Сибай 12 января. До этого по городу курсировал похожий микроавтобус, с таким же оборудованием внутри. Только принадлежит он сибайскому филиалу УГОК и ничего кроме недоверия у горожан не вызывал.

По прибытии бригады специалистов из башкирской столицы, передвижную лабораторию комбината отправили на ремонт. Якобы, она сломалась.

Уфимским экологам местные жители доверяют больше. Но находятся и те, кто в лицо обвиняет специалистов во лжи. Сотрудники лаборатории курсируют по всем бортам карьера на нескольких автомобилях со специальным оборудованием и берут пробы воздуха в восьми точках. Кроме того, специалисты выезжают и по заявкам горожан. Если кто-то вблизи жилища заметил дымку и сильных запах, он может позвонить в МЧС, а оттуда вызов направят экологам из мобильной лаборатории.

Бригаду уфимских специалистов мы «перехватили» на улице Коннопарковой, где лаборатория взяла очередную пробу воздуха.

Загрузившись в микроавтобус, мы поехали на следующую точку – улицу Старательскую. Для тех, кто не бывал в Сибае, отметим, что это место находится совсем близко к руднику. Дом, у которого мы остановились, буквально в сотне метров от отвала карьера.

- Отбор пробы происходит в течение 20 минут. В нашем распоряжении есть программа, которая собирает моментальные данные. Затем она собирает все во едино, и мы получаем среднюю цифру, - делится руководитель группы уфимских экологов. – Как только буфер заполнится, мы узнаем все о составе воздуха. Все полученные данные мы моментально передаем в городской штаб комитета по ЧС. Отчетность идет каждые два часа.

Показания приборов в считанные секунды передаются в госкомитет по ЧСФото: Павел КРАЙНОВ

По его словам, многие горожане упрекают экологов в подтасовке данных.

- Иногда люди путаются сами и путают других. Хотелось бы прояснить, как мы получаем значения по ПДК. Мы берем моментальные данные. Например, мы получим 3 ПДК в течение трех минут, а в остальное время будем получать минимальное значение. Когда программа все усреднит, мы ПДК вообще не увидим. Сегодня ветер южный, не в нашу сторону, поэтому превышения нет, - говорит эколог.

«ГДЕ ТУТ У ВАС ФИЛЬТРЫ, ЧТОБЫ ПРОБЫ ПОДДЕЛЫВАТЬ?»

Сотрудники ведомства работают практически круглосуточно, сменщиков у них пока нет. По их словам, бригада работает в городе почти три недели и каждый день к ним с многочисленными вопросами подходят местные жители.

- Люди разные бывают, но мы никому не отказываем, всех приглашаем посмотреть на показания приборов. Мы их понимаем и полностью поддерживаем. У нас тоже есть здесь родственники, мы сами находимся в эпицентре, - отмечает руководитель бригады.

Когда лаборатория завершила очередной забор воздуха и выдала нулевой результат ПДК диоксида серы, экологи рассказали нам, пожалуй, самый запоминающийся случай.

-На днях к нам подошла пожилая женщина и потребовала показать ей результаты проб. Мы всегда открыты и никому не отказываем, поэтому запустили ее внутрь. Она как зашла сразу же спросила: «Где у вас тут угольные фильтры, чтобы пробы подделывать?». Естественно, ничего подобного у нас нет, что мы и попытались ей объяснить, - поделился эколог.

После выезда на «точку» со специалистами из Уфы, мы решили вновь поговорить с местными жителями. В городе ощущается атмосфера недоверия к официальным источникам информации.

СИБАЙ, ДЫШИ!

Самыми скептичными прослыли активисты сообщества «Сибай, дыши!». Группа в социальных сетях, организованная самими сибайцами, непросто так завоевала авторитет среди горожан. Создатели движения стали своего рода рупором народного недовольства.

Среди основателей сообщества оказалась молодая мама Вероника Кадырова. Мы решили узнать у нее, почему сибайцы не доверяют властям и чего хотят добиться своей активностью. Стоит отметить, что активисты группы объявили сбор денег на дорогостоящее оборудование, чтобы самостоятельно брать пробы воздуха. Первый вопрос, который мы задали Веронике - для чего это нужно?

-Идея эта появилась в декабре, когда все только началось, и появилась угроза отравления сернистым газом. В те дни, с 11 по 13 декабря мы не знали о превышении ПДК диоксида серы, от нас скрывали информацию. Интуитивно все чувствовали, что в воздухе все это есть. Тогда у нас и родилась идея купить газоанализатор. Стоит он порядка трехсот тысяч рублей, - отметила женщина.

Пока комбинат подтапливает карьер, жители продолжают жаловаться на смог

По ее словам, тогда же активисты стали подробно изучать проблему. Как выяснилось, для работы с такой аппаратурой нужны специально обученный человек и автомобиль.

- Только когда данные этого прибора изучит специалист, их можно будет считать достоверными. Также нужно, чтобы кто-то ездил по городу и делал замеры, что тоже немаловажно: у всех работа, свои собственные дела и заботы. А на это уходит много времени, - подчеркнула Вероника.

В поисках альтернативного варианта она с единомышленниками наткнулась на группу в социальных сетях в Челябинске.

«НИКТО НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ПОВТОРЕНИЯ НЕ БУДЕТ»

- Там есть движение, называется «Челябинск, дыши». У них есть система датчиков по городу, они замеряют количество взвешенных частиц. Их идея нас вдохновила. Мы остановились на такой схеме: датчики стоят по всему городу, замеряют концентрацию какого-то определенного вещества и выводят информацию на карту. Любой желающий может выйти, допустим, с компьютера или с телефона и посмотреть, что происходит у него за окном, какая концентрация веществ в воздухе, - рассказала активистка.

Вероника Кадырова подчеркнула, что перенять челябинский опыт их заставило недоверие сибайскому филиалу УГОК, чья мобильная лаборатория курсировала по городу в декабре прошлого года и не вызывала доверия у горожан.

- Конечно, сейчас уже не одна передвижная лаборатория делает замеры по городу. Но все они – временные. Как только ситуация стабилизируется, они уедут, а мы - останемся. Никто не может гарантировать, что после тушения существующих очагов тления в будущем не появятся новые, - делится Вероника.

Жители Сибая стараются лишний раз не выходить из домовФото: Павел КРАЙНОВ

«ОБВИНЯТЬ ВЛАСТИ МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ»

- Самый наболевший вопрос для сибайцев – доверие. Почему вы уверены, что местные власти обманывают вас и скрывают правду об истинном положении дел?

- Полной уверенности в том, что местные власти что-то скрывают – у нас нет. Есть лишь сомнения. С самого начала по городу ездила одна передвижная лаборатория, которая работала, в том числе, по заявкам жителей. Можно на пальцах одной руки пересчитать случаи, когда они предоставляли данные, где было указано превышение ПДК. То есть практически всегда у них все было в пределах нормы. Вот у людей и родились сомнения и даже предубеждения, что их обманывают. Естественно, доказать это было невозможно, - заявила женщина.

Более-менее ситуация стала проясняться после прибытия в Сибай сотрудников министерства экологии.

-Через три дня после их приезда мы вдруг узнаем, что наша лаборатория – не исправна. Тогда к нам приехал Радий Хабиров и с ним сотрудники МЧС и еще одна лаборатория. Получилось, что на тот момент у нас в городе работали четыре лаборатории. Как оказалось, в одних и тех же местах все лаборатории, кроме нашей, показывали превышение ПДК. После этого ее признали неисправной, и она уехала на ремонт. Поэтому среди горожан царят такие настроения. Мы не знаем, была ли лаборатория УГОК действительно неисправна или они специально давали нулевые данные. Отсюда и появилось недоверие – а вдруг нам целый месяц предоставляли недостоверные сведения? – задается вопросом Вероника Кадырова.

В минувшее воскресенье городские власти предложили сибайцам переночевать в пункте временного размещения

Что касается обещаний местных властей и руководства сибайского филиала УГОК, то жители им уже давно не верят.

- Мы узнали, что в карьере тлеет один очаг только 11 декабря. Тогда нам пообещали, что его потушат за 10 дней. Потом передвинули эту дату еще на 10, а потом и еще. Обвинять власти в чем-то мы не собираемся, у нас есть недоверие к действиям комбината. Они не действуют открыто. Городская администрация постоянно всех приглашает на встречи, заседания и брифинги. А Комбинат до сих пор не предоставил проект решения проблемы, что и подталкивает на определенные мысли, - подчеркнула активистка.

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