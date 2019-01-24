Продюсер Евгений Мартыненко подал в суд на мать девочки, которая обвинила его в домогательствах к дочери

«Комсомолка» продолжает следить за громким делом уфимского продюсера Евгения Мартыненко, которого суд приговорил к семи годам тюрьмы за домогательства к малолетней девочке. Семья Евгения уверена, что его оговорили. Следствие и прокуратура считает, что приговор был вынесен по справедливости.

Ранее мы уже предоставляли слово родным и адвокатам Евгения Мартыненко, а также представителям следствия.

Главным свидетелем по делу проходит семья Сомовых, чей ребенок, по версии следствия, и стал жертвой домогательств. Обвинителем выступил глава семьи Дмитрий, его супруга Вера тоже сначала дала показания против Мартыненко, но затем дважды меняла свои показания.

В результате сам продюсер подал ответное заявление в суд, обвинив ключевую свидетельницу в ложном доносе.

ХРОНОЛОГИЯ ПОКАЗАНИЙ ВЕРЫ СОМОВОЙ

Итак, в первые дни после возбуждений уголовного дела Вера Сомова встала на сторону мужа, сообщив следователям, что видела покраснения у своей дочери. Затем она изменила показания в первый раз.

О том, что она оговорила соседа под давлением своего мужа - Дмитрия Сомова, задумавшего завладеть дорогой иномаркой продюсера путем шантажа, женщина твердила на протяжении полутора лет: меняла показания в суде, писала жалобы, подавала апелляции в Верховный суд, писала заявление в прокуратуру о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, а в декабре 2017 года написала явку с повинной.

Но в декабре прошлого года Вера вновь отказалась от своих заявлений и теперь снова считает, что Мартыненко виновен.

Дмитрий Сомов. Фото: личный архив

ПОЧЕМУ ВЕРА СОМОВА МЕНЯЛА СВОИ ПОКАЗАНИЯ?

В первый раз о том, что сосед решил оговорить соседа и завладеть его автомобилем, жена заявила в судебном заседании 27 июня 2017 года.

«Комсомолка» получила возможность ознакомится с этим документом, в котором Вера утверждает, что все было спланировано ее мужем заранее, о чем он говорил жене накануне: « ... Хочу пояснить, что 4 мая 2016 года мой муж несколько раз заявлял, что ему нравится автомобиль Мартыненко и неплохо было бы им завладеть»,- сообщает женщина.

Инкриминируемые продюсеру развратные действия мать ребенка полностью отрицала. Свои собственные показания о том, что обнаружила в тот вечер покраснения в интимной зоне ребенка, комментирует так: «Неоднократно такое бывало», поясняя, что дочь страдала энурезом». Как уверяет Вера, малышка не связывала эти болевые ощущения с действиями Мартыненко и слов, которые ей приписаны, она не произносила.

В том же заявлении об оговоре женщина несколько раз подчеркивает, что она «очень боялась своего мужа». О том, что Дмитрий Сомов проявлял жестокость и по отношению к малышам женщина открыто заявила в передаче на НТВ - рассказывала, что малыши боялись его как огня и прятались от отца под кроватью. Тогда Вера признавалась, что отец репетировал с ребенком, учил, что она должна сказать на допросе

Вера Сомова подрабатывала дворникомФото: Марат МУЛЮКОВ

ПРИШЛА В СЕМЬЮ В КАЧЕСТВЕ СИДЕЛКИ

«Комсомолка» удалось выяснить некоторые подробности личной жизни Веры. У нее высшее педагогическое образование, но в последние годы она работала уборщицей в общежитии.

В семью Сомовых женщина попала сначала как сиделка - ее наняли ухаживать за больным отцом Дмитрия Сомова. Потом пенсионер умер, а женщина осталась - у нее начались отношения с сыном старика, от которого она родила двоих детей.

Всего же у Веры четверо детей - кроме малышей от Сомова есть еще сын и дочь от предыдущих браков , 17-летнюю дочь с детства воспитывает ее отец, а взрослый, отслуживший в армии сын.

Вместе с Верой сын участвовал в программе НТВ, он же в декабре прошлого года сопровождал мать, когда ту вызвали в суд, где проходили слушания по возбуждению уголовного дела по явке с повинной. Общаться с дежурившими в здании суда СМИ Вера категорически отказалась. Но репортерам «Комсомолки» все же удалось поговорить с женщиной.

- Вера, как же так ? Ведь вы почти целый год уверяли всех, что оговорили Мартыненко. Подавали на ряду со стороной защиты апелляционные и кассационные жалобы в Верховный суд РБ, говорили, что Евгений ни в чем не виновен и его нужно спасать. Что же случилось? Может вам кто-то угрожает, запугивает? - попытались мы выяснить причины, побудившие женщину вновь изменить свои показания.

- Никто мне не угрожает. Да я просто мать, его пожалела тогда - он у нее единственный сын, но я не собираюсь из-за них садится в тюрьму на десять лет! Пусть сами сидят! - в сердцах воскликнула женщина. - У меня тоже дети и им мать нужна.

- Но почему-то о детях она не думала, когда в пьяном виде выпала из окна свое квартиры на девятом этаже, - возмущается Светлана Мартыненко, первая жена и официальный представитель Мартыненко, которая даже навещала женщину в больнице. - Вера добровольно защищала Евгения, согласилась пройти полиграф, который подтвердил , что она говорила правду, когда утверждала, что оговорила человека под давлением мужа . Она была уверена в невиновности Евгения - подумайте, какая бы мать стала защищать преступника , который надругался над ее ребенком ? Это просто не укладывается в рамки элементарного здравого смысла.

Во время встречи с репортерами «Комсомолки» за две недели до того, как отказаться от явки с повинной, Вера подтвердила, что ЧП, действительно, случилось год назад и она была в изрядном подпитии, но, к счастью, ей повезло - она не только осталась жива, но и восстановила здоровье настолько, что может выполнять тяжелую физическую работу - чистить снег и мыть полы. Тогда женщина охотно общалась и с журналистами, и с матерью, и с женой Мартыненко. Но спустя всего несколько дней, в здании суда, Вера даже не смотрела в их сторону.

Если суд примет к производству заявление продюсера, то Вере Сомовой придется ответить, почему она так часто меняла показания, и какие из них, все-таки, настоящие.