Дело уфимского продюсера Евгения Мартыненко: «приговор по оговору», «прокурор-взяточник» и явка с повинной

В истории уфимского продюсера, признанового виновным в приставаниях к маленькой девочке появились новые обстоятельства. Мама «потерпевшей» отказалась от обвинений к Евгению Мартыненко, однако тот до сих пор продолжает отбывать наказание в колонии.

Эта криминальная история прогремела на всю страну. Год назад известного концертного продюсера Евгения Мартыненко, который больше двадцати лет привозил в Уфу музыкантов топ-уровня, обвинили в сексуальных домогательствах к маленькой девочке.

Продюсера обвинил сосед – отец того самого ребенка. До того злополучного вечера они были приятелями, иногда выпивали и вместе гуляли во дворе. По словам мужчины, родители застали Евгения в комнате с их дочерью, когда тот приставал к ней.

Ключевым же свидетелем выступила мать девочки, которая позже призналась в том, что оговорила Мартыненко.

Тем не менее, суд отправил Евгения в колонию строгого режима на семь лет. Продюсер отбывает наказание в ИК №2 города Салават.

МАТЬ ДЕВОЧКИ НАПИСАЛА ЯВКУ С ПОВИННОЙ

Еще в декабре 2017 года мама пострадавшей малышки Вера Сомова написала в прокуратуру явку с повинной. Женщина сообщила, что оклеветала Мартыненко под давлением своего мужа - Дмитрия Сомова. Якобы тот решил шантажом завладеть дорогим внедорожником Евгения, что, впрочем, пока тоже не доказано.

Вера Сомова написала явку с повинной, признавшись, что оклеветала Евгения Мартыненко под давлением мужа. Фото: Марат МУЛЮКОВ.

Вера заявила, что ее «замучила совесть», и она готова признать даже несмотря на то, что за ложные показания ей может грозить уголовное наказание.

- Я этого очень боюсь, - призналась Вера «Комсомольской правде». - Я знаю, что меня могут наказать, даже посадить в тюрьму, но Женьку ведь тоже надо как-то спасать. Это добрейший человек он и мухи не обидит!

В разговоре с корреспондентами Вера подтвердила, что не видела ничего предосудительного в поведении соседа и просто пошла на поводу у мужа. В тот злополучный день, навсегда перевернувший жизнь продюсера и счастливого отца, Евгений был у Сомовых в гостях, куда его позвал сам сосед. Мужчины вместе выпивали, но то, что мирные посиделки закончатся арестом и то, что он прямиком отправится из гостей в СИЗО, Мартыненко не могло присниться даже в кошмарном сне.

«Комсомолка» подробно рассказывала об обстоятельствах этого нашумевшего дела, но сейчас стали известны новые, шокирующие подробности.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПОДПИСАЛ ПРОКУРОР, КОТОРЫЙ ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ

- Мы почти год добиваемся пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, но везде получаем отказы, - признаются родственники Мартыненко. - Следователи и прокуратура отказываются возбуждать уголовное дело в отношении Веры Сомовой и обосновывают отказ тем, что приговор уже вступил в силу.

Бывшая супруга Мартыненко, мать его старшего, 27-летнего сына - Светлана, которая никогда не сомневалась в невиновности Евгения, с первых же дней поддерживала его вторую семью, где растут три несовершеннолетних девочки.

Светлана рассказала, что недавно у близких и друзей Евгения появилась надежда, что справедливость наконец-то восторжествует.

- Может лед скоро тронется и Евгений скоро выйдет на свободу, ведь следователь Ильдар Юмагужин, который проводил проверку по явке с повинной Веры Сомовой и неоднократно отказывал в возбуждении уголовного дела, попался на взятке. Как и «золотой прокурор» Рамиль Гарифуллин, отправивший моего бывшего мужа в тюрьму, - рассказывает Светлана Мартыненко.

Оказалось, что обвинительный приговор Евгению Мартыненко подписал ни кто иной, как оскандалившийся прокурор Советского района Уфы Гарифуллин, которого недавно «повязали» при получении взятки в пять с половиной миллионов рублей. А Ильдара Юмагужина, которого упоминает Светлана, задержали за взятку в пятьдесят тысяч сразу после заключения под стражу Гарифуллина.

- Возможно, если бы мы подумали о таком же варианте, все бы завертелось в другую сторону, - уверена Светлана Мартыненко. - Но ведь Евгений невиновен! В прошлую пятницу, 23 ноября, суд Советского района Уфы должен был рассмотреть очередную жалобу на следственный комитет, оказавшийся возбудить уголовное дело против Веры Сомовой за дачу ложных показаний. Но заседание перенесли на 30 ноября. Официальная причина: непредставление следственным комитетом судье Уразбахтину материалов доследственной проверки.

КЛЮЧЕВАЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦА СЕЙЧАС РАБОТАЕТ ДВОРНИКОМ

Корреспонденты «Комсомолки» застали ее разгребающей снежные заносы. Оставив на время лопату, женщина согласилась пообщаться с репортерами, правда, сообщила, что у нее будут проблемы.

- Если этот разговор попадет в прессу, брат моего мужа, который нам сейчас очень помогает материально, выгонит меня на улицу, - сообщила Вера. - А на улице я долго не выдержу. У нас большая задолженность по кредиту. Долг большой - триста тысяч. Он еще не погашен, но я много работаю, и брат мужа помогает. Кстати, он и машину нам купил. Так что я очень боюсь негативной реакции с его стороны, но невиновные человек не должен сидеть в тюрьме. Надо помочь Жене выйти на свободу.

Мать продюсера Альбина Афанасьевна вынуждена была продать квартиру, чтобы оплачивать адвокатские услуги. Фото: Марат МУЛЮКОВ.

Вера признается: она очень раскаивается, что пошла на поводу у мужа и давала показания против соседа. Но о явке с повинной ничуть не жалеет и очень переживает за родных Евгения. Особенно, ей жаль его престарелую маму - пенсионерка была вынуждена была продать квартиру - услуги адвокатов, которых сейчас у Евгения аж трое, обходятся недешево.

- Мой сын незадолго того, как его арестовали, перенес серьезную операцию, нуждается в лечении, а его уже почти два с половиной года держат за решеткой. За что? Он ни в чем не виноват, - плакала в здании суда Альбина Афанасьевна Мартыненко в минувшую пятницу, куда пришла вместе с родными. - Дмитрий Сомов в открытую требовал у меня, чтобы сын переписал на него свой джип, шантажировал, угрожая посадить в тюрьму. Пенсионерка очень переживает за своего единственного сына и надеется, что справедливость восторжествует и сын скоро вернется домой. Но Виталий Буркин не столь оптимистичен на этот счет.

- Система, конечно, будет защищать свой приговор, - уверен правозащитник.

Но для родных Мартыненко явка с повинной Веры Сомовой - единственная возможность вернуть честное имя сыну, мужу и отцу - старшая дочка Евгения написала письмо Патриарху, а жена Юлия - в Кремль - опускать руки близкие не намерены.

Бывшая жена продюсера Светлана Мартыненко и известный уфимский бард Александр Лынник, который пришел поддержать семью в суд Советского района Уфы. Фото: Марат МУЛЮКОВ

ЗВОНОК В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Старший помощник руководителя следственного управления Евгений Каневский:

Евгений Мартыненко признан виновным Советским районным судом Уфы в совершении преступления.

Вина в совершении иных действий сексуального характера, причем с использованием беспомощного положения потерпевшей, полностью подтверждается собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, которые исследованы судом и приведены в приговоре.

Доводы осужденного и его защитника о необоснованности уголовного преследования в результате оговора являются несостоятельными. Это установлено приговором Советского районного суда и подтверждено аппеляционным определением Верховного суда Башкирии.

Таким образом, установлено, что все собранные доказательства по уголовному делу добыты в соответствии с требованиями закона.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Защитник семьи Мартыненко Виталий Буркин:

По просьбе родственников Евгения Мартыненко я ознакомился с ситуацией и могу сказать, что его дело - ярчайший пример произвола. По версии следствия, Мартыненко совершил преступление под носом у родителей девочки, но чтобы это сделать, у него должны были быть определенные мотивы, которые могут являться следствием исключительного расстройство сексуального поведения - педофилии.

Однако, проведенная по этому уголовному делу экспертиза признаков педофилии у Мартыненко не обнаружила. Наличие биологического материала ни на теле ребенка, ни на постельном белье не обнаружено, то есть какие-либо материальные доказательства отсутствуют напрочь.

Мать ребенка давала противоречивые показания, но в суде призналась, что не видела никакого разврата по отношению к своей дочери и настаивала на оправдательном приговоре. Показания отца, убедившие суд в виновности продюсера, тоже вызывают массу вопросов. Так, на протяжении трех месяцев Дмитрий Сомов говорил, что видел только то, что Мартыненко играл с его дочерью. А после трех месяцев на третьем допросе заявил, что видел, как Мартыненко совершал развратные действия.

Кстати, кто знаком с судебной практикой знает, что, как правило, суд учитывает первоначальные показания, но не в этом деле. А при этом отец ребенка имеет инвалидность, у него ДЦП и, как следствие, провалы в памяти, расстройство психики, осложненное систематическим злоупотреблением алкоголя. Но почему-то суд все эти факты проигнорировал. Что еще любопытно, санкции части 4 статьи 132 УК РФ, по которой был осужден Мартыненко, предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Назначить наказания ниже низшего предела суд имел право, если бы подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, сотрудничал со следствием. Но Мартыненко вины не признал и настаивал на своей невиновности.

В том, что продюсер стал жертвой оговора уверены абсолютно все, кто знал Евгения. Известные в городе люди - музыканты, артисты поддерживают Евгения: с концертами в колонии, где Мартыненко отбывает наказание уже побывали бард и радиоведущий Александр Лынник, пародист Александр Чистяков, фокусник Макс Брайдов, солист рок-группы «Год змеи» Алексей Марковников, Дмитрий Лебедев из группы «Газпром». В ближайшее время с концертом в колонию собирается еще один известный уфимский бард Рамиль Бадамшин.