2019-01-21T13:22:51+03:00
Происшествия

Дело уфимского продюсера Мартыненко: педофилия или оговор? Расследование «КП»

Семья Евгения Мартыненко считает, что сосед оговорил промоутера желая получить его автомобиль
Инга НОВИЦКАЯ
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Для друзей и родных Мартыненко был добрым и компанейским человеком. При этом никто не отрицает, что он часто пил &quot;по-черному&quot;Для друзей и родных Мартыненко был добрым и компанейским человеком. При этом никто не отрицает, что он часто пил "по-черному"
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Продюсера Мартыненко в Уфе знают многие. В «лихие 90-е» он начал бизнес по организации концертов, в «спокойные 2000-е» стал крупнейшим бизнесменом в этой сфере. Привозил и Софию Ротару, и зарубежных звезд, и «Алису» с «Мумий Троллем». С Ильей Лагутенко Евгения и вовсе объединяла дружба. Но весной 2016 года все оборвалось.

В тот злополучный вечер Мартыненко, чья жена и дети остались на даче, гулял во дворе с собакой. Его сосед Дмитрий Сомов позвал его с балкона в гости:

- Заходи, будет весело, только за бутылкой сгоняй!

Посиделки на кухне у Сомовых затянулись: Дмитрий и Евгений весь день провели вместе, сидели вдвоем и выпивали. Вечером домой вернулись жена Димы и их дети. Малыши прекрасно знали Евгения и были только рады поиграть с его собакой. Сам Мартыненко никогда не отрицал, что соседских детей он всегда любил, в правильном смысле слова, и оберегал.

«МАМА, ОН МЕНЯ ТАМ ТРОГАЛ!»

Ближе к ночи из квартиры Сомовых раздались звуки ссоры. Дмитрий и Евгений ругались.

- Мой муж предложил Мартыненко переписать на него свой дорогой автомобиль, - вспоминала потом Вера, супруга Сомова. – Он всегда хотел ездить на джипе и завидовал Жене. Когда тот возмутился, мол, с какой стати мне вообще тебе машину дарить, Дима начал угрожать Евгению. Говорил, что тот еще пожалеет.

Но Мартыненко угрозам не поверил, громко хлопнув дверью. Через полчаса он вспомнил, что забыл у соседа мобильный телефон. У подъезда стояла полицейская машина, но продюсера это нисколько не насторожило. В квартире гостя ожидали следователи, приехавшие по звонку Дмитрия. Тот уже успел подать заявление о сексуальных домогательствах к дочери, якобы он застал продюсера в комнате с их пятилетней девочкой. Сама малышка сначала молчала, но через некоторое время заговорила.

- Он меня «там» трогал, - коротко повторяла дочь Сомовых на допросах.

Уголовное дело возбудили по статье «действия сексуального характера».

К показаниям отца следователи отнеслись осторожно, все-таки Дмитрий и Евгений в тот вечер ругались, а значит у первого был формальный повод соврать. Показания маленькой девочки, даже в присутствии психолога, надо перепроверять. Поэтому самым главным свидетелем по делу объявили Веру Сомову. Перепуганная женщина сначала тоже молчала, затем дала показания, на 100% совпадающие с показаниями Дмитрия.

Евгения приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уверяют родные Мартыненко, он просто обожал детей - но в &quot;хорошем&quot; смысле слова

Как уверяют родные Мартыненко, он просто обожал детей - но в "хорошем" смысле слова

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ВЕРА СОМОВА

Сразу после приговора мать девочки Вера спешно покинула здание суда и от общения с прессой отказывалась. Но родственники Мартыненко были уверены, что Евгения подставили и уговаривали женщину выйти к прессе.

Через несколько месяцев женщина решила связаться с журналистами. Ее заявление подарило надежду друзьям продюсера.

- Меня заставил сделать это муж, - рассказывает «Комсомолке» Вера. – Он мне тогда сказал: «Женька-то богатенький, а не попробовать ли развести его?» Я понимаю, что меня накажут за то, что оговорила человека. Когда я подписывала бумагу об ответственности за дачу ложных показаний, мне реально стало плохо, потому что я должна была говорить всю эту ересь...

Родные и адвокаты Мартыненко подали апелляцию, но Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений. Более того, силовики пока не планируют заводить дело на Веру Сомову.

- Мы почти год добиваемся пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, но везде получаем отказы, - признаются родственники Мартыненко. - Следователи и прокуратура отказываются возбуждать уголовное дело в отношении Веры Сомовой и обосновывают отказ тем, что приговор уже вступил в силу.

Впрочем, уже в декабре 2018 года женщина вновь поменяла свои показания. В третий раз. Теперь Сомова вновь начала говорить, что ее муж изначально говорил правду и от всех своих слов о невиновности Мартыненко отказалась.

Жена Мартыненко не раз во время следствия меняла свою версию событий

Жена Мартыненко не раз во время следствия меняла свою версию событий

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Но не бывает дыма без огня. И не бывает обвинительного приговора без достаточного количества неопровержимых доказательств. «Комсомолке» удалось добыть материалы резонансного дела.

Во-первых, на теле потерпевшей девочки обнаружились следы «контакта» с Мартыненко.

- Сомова рассказала следователям, что в тот вечер решила искупать дочку и увидела странные покраснения в области половых органов, - рассказал «Комсомолке» источник, близкий к следствию. – Конечно, мать расспросила девочку, что это – и ребенок, расплакавшись, рассказал, что «дядя делал с ней нехорошие вещи».

Малышка действительно не придумала это в своих фантазиях. Правдивость слов девочки подтверждает и психологическая экспертиза, проведенная с ребенком. Согласно ее результатам «девочка имеет достаточное для своего возраста интеллектуальное развитие, у нее нет нарушений восприятия, расстройств памяти и внимания или нарушений в эмоционально-волевой сфере». И самое главное: «девочка не обнаруживает признаков патологической склонности ко лжи и фантазированию».

Престарелая мать Мартыненко до сих пор не может поверить, что ее сын способен надругаться над ребенком

Престарелая мать Мартыненко до сих пор не может поверить, что ее сын способен надругаться над ребенком

КАК ПРОВОДИЛОСЬ РАССЛЕДОВАНИЕ

В начале опроса девочке было предложено сделать рисунок на свободную тему, а пока малышка рисовала, психолог задавала ей вопросы, как обстоят у нее дела дома. Девочка несколько раз сбивчиво упомянула про «дядю Женю», который часто бывал у них в гостях. При этом настроение у ребенка резко ухудшилось, она начала нервничать и тревожиться. Потом психолог предложил девочке придумать сказку и сразу отметил, что все фантазии ребенка носили тревожный характер. О самом «дяде Жене» малышка говорила неохотно, но сразу отметила, что «он делал нехорошо». В конце девочка и вовсе откровенно призналась, что именно с ней делал друг семьи, и что ей это сильно не нравилось.

- Испытуемая описывала свою реакцию на происходящее, как оцепенение, - рассказывает источник, близкий к следствию. – Девочка неоднократно просила мужчину остановиться и больше не приходить к ним в гости.

Возникает главный вопрос: почему Вера Сомова неоднократно меняла свои показания? Почему уверяла, что оговорила Мартыненко, ведь пострадала ее собственная маленькая дочь?

На этот счет есть две версии. Во-первых, как рассказала сама женщина, в этот же вечер, когда Мартыненко арестовали, к ней домой прибежала мать извращенца и слезно умоляла «не губить жизнь ее единственному сыночку и забрать заявление». Мол, кто же будет о ней заботиться, когда и так жить недолго осталось…

По второй версии, «яблоком раздора» действительно стала иномарка «Туарег», принадлежащая уфимскому продюсеру. Например, мать потерпевшей девочки утверждает, что дорогой автомобиль ей предлагали в качестве «откупных». Однако родственники Мартыненко настаивают: Сомовы сами вымогали у них автомобиль, иначе «дружок сядет и надолго».

Бывшая жена продюсера Светлана Мартыненко и известный уфимский бард Александр Лынник, который пришел поддержать семью в суд Советского района Уфы. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Бывшая жена продюсера Светлана Мартыненко и известный уфимский бард Александр Лынник, который пришел поддержать семью в суд Советского района Уфы. Фото: Марат МУЛЮКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Гузель Масагутова, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ:

- Мартыненко может быть очень хорошим человеком в своем окружении, талантливым музыкантом, но когда человек выпьет (а преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения), он не осознает, что творит. Почему-то, когда говорят о деле Мартыненко, все начинают жалеть его: «Ну, как же так. Такой творческий талантливый человек и сидит в тюрьме». И никто в это время не думает о защите прав маленькой девочки, которая является потерпевшей.

Что же делает сторона защиты? После того, как Мартыненко посадили, теперь вдруг мать девочки «переобувается» и утверждает, что она оговорила друга семьи. Но изначально в уголовном деле есть показание, что когда отец потерпевшей девочки увидел, что сделали с его ребенком, он вывел Мартыненко на балкон и предложил ему отдать свой дорогой автомобиль взамен на то, что Сомовы не будут сообщать об инциденте в правоохранительные органы.

Возникает вопрос: почему эта тема продолжает муссироваться в СМИ? Ведь вынесен приговор, заседания прошли в суде первой, второй инстанции, в Верховном суде. При этом оценка давалась не только показаниям родителей, но и самой девочки. С ней разговаривали психологи, проводилась психологическая экспертиза. Все доказательства в суде были рассмотрены, и в совокупности их оказалось более чем достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор. Не бывает такого, чтобы невиновного человека посадили в тюрьме без каких-либо доказательств. Поймите, что в этой истории пострадала маленькая семилетняя девочка, ребенок. И это действительно страшное преступление.

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