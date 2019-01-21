Дело уфимского продюсера Мартыненко: педофилия или оговор? Расследование «КП»

Продюсера Мартыненко в Уфе знают многие. В «лихие 90-е» он начал бизнес по организации концертов, в «спокойные 2000-е» стал крупнейшим бизнесменом в этой сфере. Привозил и Софию Ротару, и зарубежных звезд, и «Алису» с «Мумий Троллем». С Ильей Лагутенко Евгения и вовсе объединяла дружба. Но весной 2016 года все оборвалось.

В тот злополучный вечер Мартыненко, чья жена и дети остались на даче, гулял во дворе с собакой. Его сосед Дмитрий Сомов позвал его с балкона в гости:

- Заходи, будет весело, только за бутылкой сгоняй!

Посиделки на кухне у Сомовых затянулись: Дмитрий и Евгений весь день провели вместе, сидели вдвоем и выпивали. Вечером домой вернулись жена Димы и их дети. Малыши прекрасно знали Евгения и были только рады поиграть с его собакой. Сам Мартыненко никогда не отрицал, что соседских детей он всегда любил, в правильном смысле слова, и оберегал.

«МАМА, ОН МЕНЯ ТАМ ТРОГАЛ!»

Ближе к ночи из квартиры Сомовых раздались звуки ссоры. Дмитрий и Евгений ругались.

- Мой муж предложил Мартыненко переписать на него свой дорогой автомобиль, - вспоминала потом Вера, супруга Сомова. – Он всегда хотел ездить на джипе и завидовал Жене. Когда тот возмутился, мол, с какой стати мне вообще тебе машину дарить, Дима начал угрожать Евгению. Говорил, что тот еще пожалеет.

Но Мартыненко угрозам не поверил, громко хлопнув дверью. Через полчаса он вспомнил, что забыл у соседа мобильный телефон. У подъезда стояла полицейская машина, но продюсера это нисколько не насторожило. В квартире гостя ожидали следователи, приехавшие по звонку Дмитрия. Тот уже успел подать заявление о сексуальных домогательствах к дочери, якобы он застал продюсера в комнате с их пятилетней девочкой. Сама малышка сначала молчала, но через некоторое время заговорила.

- Он меня «там» трогал, - коротко повторяла дочь Сомовых на допросах.

Уголовное дело возбудили по статье «действия сексуального характера».

К показаниям отца следователи отнеслись осторожно, все-таки Дмитрий и Евгений в тот вечер ругались, а значит у первого был формальный повод соврать. Показания маленькой девочки, даже в присутствии психолога, надо перепроверять. Поэтому самым главным свидетелем по делу объявили Веру Сомову. Перепуганная женщина сначала тоже молчала, затем дала показания, на 100% совпадающие с показаниями Дмитрия.

Евгения приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уверяют родные Мартыненко, он просто обожал детей - но в "хорошем" смысле слова

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ВЕРА СОМОВА

Сразу после приговора мать девочки Вера спешно покинула здание суда и от общения с прессой отказывалась. Но родственники Мартыненко были уверены, что Евгения подставили и уговаривали женщину выйти к прессе.

Через несколько месяцев женщина решила связаться с журналистами. Ее заявление подарило надежду друзьям продюсера.

- Меня заставил сделать это муж, - рассказывает «Комсомолке» Вера. – Он мне тогда сказал: «Женька-то богатенький, а не попробовать ли развести его?» Я понимаю, что меня накажут за то, что оговорила человека. Когда я подписывала бумагу об ответственности за дачу ложных показаний, мне реально стало плохо, потому что я должна была говорить всю эту ересь...

Родные и адвокаты Мартыненко подали апелляцию, но Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений. Более того, силовики пока не планируют заводить дело на Веру Сомову.

- Мы почти год добиваемся пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, но везде получаем отказы, - признаются родственники Мартыненко. - Следователи и прокуратура отказываются возбуждать уголовное дело в отношении Веры Сомовой и обосновывают отказ тем, что приговор уже вступил в силу.

Впрочем, уже в декабре 2018 года женщина вновь поменяла свои показания. В третий раз. Теперь Сомова вновь начала говорить, что ее муж изначально говорил правду и от всех своих слов о невиновности Мартыненко отказалась.

Жена Мартыненко не раз во время следствия меняла свою версию событий

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Но не бывает дыма без огня. И не бывает обвинительного приговора без достаточного количества неопровержимых доказательств. «Комсомолке» удалось добыть материалы резонансного дела.

Во-первых, на теле потерпевшей девочки обнаружились следы «контакта» с Мартыненко.

- Сомова рассказала следователям, что в тот вечер решила искупать дочку и увидела странные покраснения в области половых органов, - рассказал «Комсомолке» источник, близкий к следствию. – Конечно, мать расспросила девочку, что это – и ребенок, расплакавшись, рассказал, что «дядя делал с ней нехорошие вещи».

Малышка действительно не придумала это в своих фантазиях. Правдивость слов девочки подтверждает и психологическая экспертиза, проведенная с ребенком. Согласно ее результатам «девочка имеет достаточное для своего возраста интеллектуальное развитие, у нее нет нарушений восприятия, расстройств памяти и внимания или нарушений в эмоционально-волевой сфере». И самое главное: «девочка не обнаруживает признаков патологической склонности ко лжи и фантазированию».

Престарелая мать Мартыненко до сих пор не может поверить, что ее сын способен надругаться над ребенком

КАК ПРОВОДИЛОСЬ РАССЛЕДОВАНИЕ

В начале опроса девочке было предложено сделать рисунок на свободную тему, а пока малышка рисовала, психолог задавала ей вопросы, как обстоят у нее дела дома. Девочка несколько раз сбивчиво упомянула про «дядю Женю», который часто бывал у них в гостях. При этом настроение у ребенка резко ухудшилось, она начала нервничать и тревожиться. Потом психолог предложил девочке придумать сказку и сразу отметил, что все фантазии ребенка носили тревожный характер. О самом «дяде Жене» малышка говорила неохотно, но сразу отметила, что «он делал нехорошо». В конце девочка и вовсе откровенно призналась, что именно с ней делал друг семьи, и что ей это сильно не нравилось.

- Испытуемая описывала свою реакцию на происходящее, как оцепенение, - рассказывает источник, близкий к следствию. – Девочка неоднократно просила мужчину остановиться и больше не приходить к ним в гости.

Возникает главный вопрос: почему Вера Сомова неоднократно меняла свои показания? Почему уверяла, что оговорила Мартыненко, ведь пострадала ее собственная маленькая дочь?

На этот счет есть две версии. Во-первых, как рассказала сама женщина, в этот же вечер, когда Мартыненко арестовали, к ней домой прибежала мать извращенца и слезно умоляла «не губить жизнь ее единственному сыночку и забрать заявление». Мол, кто же будет о ней заботиться, когда и так жить недолго осталось…

По второй версии, «яблоком раздора» действительно стала иномарка «Туарег», принадлежащая уфимскому продюсеру. Например, мать потерпевшей девочки утверждает, что дорогой автомобиль ей предлагали в качестве «откупных». Однако родственники Мартыненко настаивают: Сомовы сами вымогали у них автомобиль, иначе «дружок сядет и надолго».

Бывшая жена продюсера Светлана Мартыненко и известный уфимский бард Александр Лынник, который пришел поддержать семью в суд Советского района Уфы. Фото: Марат МУЛЮКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Гузель Масагутова, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ:

- Мартыненко может быть очень хорошим человеком в своем окружении, талантливым музыкантом, но когда человек выпьет (а преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения), он не осознает, что творит. Почему-то, когда говорят о деле Мартыненко, все начинают жалеть его: «Ну, как же так. Такой творческий талантливый человек и сидит в тюрьме». И никто в это время не думает о защите прав маленькой девочки, которая является потерпевшей.

Что же делает сторона защиты? После того, как Мартыненко посадили, теперь вдруг мать девочки «переобувается» и утверждает, что она оговорила друга семьи. Но изначально в уголовном деле есть показание, что когда отец потерпевшей девочки увидел, что сделали с его ребенком, он вывел Мартыненко на балкон и предложил ему отдать свой дорогой автомобиль взамен на то, что Сомовы не будут сообщать об инциденте в правоохранительные органы.

Возникает вопрос: почему эта тема продолжает муссироваться в СМИ? Ведь вынесен приговор, заседания прошли в суде первой, второй инстанции, в Верховном суде. При этом оценка давалась не только показаниям родителей, но и самой девочки. С ней разговаривали психологи, проводилась психологическая экспертиза. Все доказательства в суде были рассмотрены, и в совокупности их оказалось более чем достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор. Не бывает такого, чтобы невиновного человека посадили в тюрьме без каких-либо доказательств. Поймите, что в этой истории пострадала маленькая семилетняя девочка, ребенок. И это действительно страшное преступление.