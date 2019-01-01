Рушана Валиева заняла третье место в финале шоу «Голос»

Только что в Москве завершился финал шоу «Голос. Перезагрузка». Рушана Валиева из Толбазов заняла третье место.

Свое выступление в финале 19-летняя певица из Башкирии начала с дуэта. Вместе с Рушаной песню «Мой голос» исполнил ее наставник Сергей Шнуров. Кстати, лидер группировки «Ленинград» написал этот трек специально для финала шоу «Голос. Перезагрузка».

Во втором этапе Валиева спела песню «Город Золотой» Бориса Гребенщикова. Пожалуй, самым популярным комментарием к этому исполнению был эпитет «Очень искренне». После этой стадии зрителям предстояло отобрать троицу лучших. Четвертое место в шоу «Голос» занял Шаэн Оганесян.

На третьем этапе Рушана Валиева исполнила песню «Toxic» Бритни Спирс. Как она уже приучила зрителей, аранжировка этого популярного в середине 2000-х годов хита звучала необычно. В стиле, чем-то напоминающем джаз.

К сожалению для болельщиков из Башкирии, пройти в гранд-финал Рушане не удалось. Борьбу за победу продолжили Амирхан Умаев и Петр Захаров. Лучшим голосом страны зрители признали Петра Захарова.

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