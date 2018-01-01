Жители Башкирии могут помочь Рушане Валиевой выиграть шоу «Голос»

Сегодня, 1 января, в прямом эфире Первого канала решится судьба главного приза шоу «Голос. Перезагрузка». Впервые за всю историю программы, в финал вышла представительница Башкирии – Рушана Валиева из Толбазов. Победителя определит зрительское голосование.

Наставником 19-летней девушки в этом сезоне стал Сергей Шнуров. В финале Рушана будет бороться с Петром Захаровым из команды Константина Меладзе, Шаэне Оганесяном из команды Басты и Амирханом Умаевым из команды Ани Лорак.

ПУТЬ К ФИНАЛУ

Рушана Валиева прошла слепые прослушивания с песней «Пообiцяй менi» группы «Один в каноэ». К девушке повернулись все члены жюри, но уроженка Башкирии выбрала Шнура. Во втором раунде Валиева исполнила необычную версию песни «Мало половин» Ольги Бузовой. Наставник сделал выбор в пользу Рушаны, отметив, что «девушкам всегда надо помогать».

В третьем раунде Валиева исполнила «Разбежавшись прыгнуть со скалы» группы «Король и шут». Сергей Шнуров вновь поддержал уроженку села Толбазы, зрители с выбором наставника согласились. В полуфинале удачу Рушане принесла песня «Аривидерчи» Земфиры Рамазановой. Перед эфиром землячку поддержал глава республики Радий Хабиров, который призвал голосовать за девушку.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА РУШАНУ ВАЛИЕВУ

Прямая трансляция финала шоу «Голос. Перезагрузка» начнется в 22:00 по уфимскому времени (20:00 по Москве). Проголосовать за Рушану Валиеву может любой желающий, при помощи СМС или звонка на номер, который объявит в начале программы ведущий Дмитрий Нагиев.

Кроме того, номер Валиевой будет указан на экране во время выступления девушки.

Победитель шоу голос будет определен после зрительского голосования. Сначала из четверых претендентов будет отобрана троица лучших, затем – двое финалистов. «Лучший голос страны» назовет ведущий программы Дмитрий Нагиев после подведения итогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участница «Голос. Перезагрузка» Рушана Валиева: «Само участие уже огромная честь»

В интервью с «Комсомолкой» девушка рассказала, как ей удалось очаровать судей, и почему выбрала наставником Шнура [подробнее]