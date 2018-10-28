Участница «Голос. Перезагрузка» Рушана Валиева: «Само участие уже огромная честь»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-28T15:09:29+03:00

В интервью с «Комсомолкой» девушка рассказала, как ей удалось очаровать судей, и почему выбрала наставником Шнура

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В минувшую пятницу, 26 октября, вышел 3 выпуск знаменитого музыкального шоу «Голос. Перезагрузка». Участие в слепом прослушивании приняла и наша соотечественница, 19-летняя жительница села Толбазы Рушана Валиева, которая под аккомпанемент ханга и акустической гитары спела на украинском языке лирическую песню «Пообiцяй менi» группы «Один в каноэ». И тут случилось практически невероятное – к девушке повернулись все члены жюри. Взыскательные судьи оценили и «гарну мову» Рушаны, и экзотическое музыкальное сопровождение, и «долгожданную женственность» конкурсантки.

«Комсомольской правде - Уфа» удалось поговорить с Рушаной и узнать, в чем секрет ее обаятельности, и почему певица выбрала именно Сергея Шнурова в качестве своего наставника.

Рушана играет на скрипке и фортепиано и учится на математика

ПРИШЛА НА «ГОЛОС» В ТРЕТИЙ РАЗ

Оказалось, что участие в шоу «Голос» Рушана принимает уже в третий раз, и только сейчас к ней повернулась удача в виде сразу четырех судей. Впервые жительница Толбазов приходила на кастинг проекта «Голос. Дети» в 2014 году, но тогда не смогла проявить себя в полной мере.

- В 2013 году в последний день приема заявок мы с папой и братом сняли два моих первых видеокавера на телефон, и я с маленькой надеждой отправила свою анкету Первому каналу, - рассказывает Рушана. – Тогда на кастинге мне показалось, что я выступила очень плохо, и шанс потерян. Как же я тогда ревела. Однако через месяц выложили списки участников, допущенных на слепые прослушивания, и я увидела там свою фамилию.

На прослушивании Рушана исполнила песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все ещё будет», но судей она совершенно не впечатлила.

- Тогда Дмитрий Билан говорил мне про взрослый голос, но на тот момент я и всерьёз не задумывалась об этом, - пожимает плечами девушка.

Второй раз попробовать свои силы уже во взрослом сезоне шоу Рушана решилась в 2016 году, когда училась в 10 классе. Девушка сделала ставку на «громкие» песни, исполнив такие хиты как «If I ain't got you» Алиши Киз и «День опять погас» Анжелики Варум.

Певица признается, что на тот момент была еще совсем юной и неопытной, и совершенно не понимала, как правильно себя вести, какую музыку выбирать, поэтому провалилась уже на кастинге.

По уверению Рушаны участие в шоу «Голос» в третий раз – было огромным риском, но именно сейчас она наконец-то определилась со своим музыкальным стилем, поэтому решилась отправить заявку.

«Я НЕ ОЖИДАЛА, ЧТО КО МНЕ ПОВЕРНУТСЯ ВСЕ СУДЬИ»

В начале 2018 года Рушана познакомилась с Евгением (музыкантом, который играл на ханге во время выступления). Парень нашел певицу в «Инстаграме» и был впечатлен ее вокальными данными и манерой исполнения. Евгений предложил Рушане работать вместе, познакомил ее с чарующей музыкой ханга; молодые люди даже несколько раз выступали на ханг-фестивалях. А потом Рушана переехала в Москву, чтобы учиться в университете, вот так и пришло решение участвовать снова в «Голосе».

Рушана и Евгений не раз участвововали в ханг-фестивалях

- Почему я выбрала песню на украинском языке? Ну, во-первых, мне всегда нравился это язык. Украинские песни – очень лиричные, нежные, проникновенные. Во-вторых, Женя родом из Украины. Именно он дал мне послушать песню «Пообiцяй менi» группы «Один в каноэ», и я влюбилась в нее в первого звука, - рассказывает Рушана. – Потом на кастинге эту песню послушали музыкальные редакторы и сказали, что это именно то, что нужно, что эта песня очень красиво звучит. Вот так и был сделан выбор.

Рушана признается, что безумно волновалась перед прослушиванием. Было страшно, что судьи снова не повернутся, и в третий раз это было бы намного больнее.

- Я думала, ну, может, Баста повернется. Ему такая музыка должна быть близка. Небольшая надежда была на Валерия Меладзе. Но когда повернулись все четверо, я была в настоящем шоке. Сердце бешено стучало, и я очень сильно растерялась. Хотя, если честно, во время выступления я не думала ни о чем, а целиком растворилась в своей песне.

Поддержать девушку приехали ее родители, брат, сестра с племянником и две близкие подруги, а также кум Евгения. Каждый раз, когда к Рушане поворачивался кто-то из судей, они взрывались аплодисментами, а когда девушка вышла к ним после выступления, едва не задушили в восторженных объятьях.

«ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА ДВА МУЗЫКАНТА МОГУТ ПОДАРИТЬ ЦЕЛЫЙ КОСМОС»

Судьи не скупились на похвалы для конкурсантки. Ани Лорак поначалу и вовсе решила, что перед ними стоит украинка с «гарной мовой» и очень удивилась, узнав, что девушка из Башкирии. Валерий Меладзе отметил утонченность и женственность девушки и ее музыки, признав, что именно этого жюри не хватает в конкурсантах.

- Если и возможно влюбиться в голос, не видя человека - это как раз тот случай. Для того чтобы повернулось четыре кресла, совсем необязательно кричать. Достаточно просто прожить песню, жить музыкой. Это то, чего реально очень не хватает в целом и среди конкурсантов. Женственность - мы по ней скучаем. И вот она здесь, наконец-то, - подчеркнул артист.

- Это поразительно, когда два музыканта в камере ютуба могут подарить целый космос, - очень емко высказался о выступлении Рушаны Баста.

А еще судьи очень удивились, узнав, что в университете Рушана выбрала такую сложную и очень далекую от творчества специальность, как прикладная математика. Лишь только Сергей Шнуров нашел в этом четкую закономерность.

- Музыка и математика – очень близкая история, потому что пифагорейцы придумали музыкальный ряд. И то, что математик поет и поет здорово – в этом нет ничего удивительного, - авторитетно заявил эпатажный артист.

ШНУРОВ САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НАСТАВНИК

Именно Шнура Рушана, долго сомневаясь, но в итоге «послушав сердце и все доступные органы», выбрала в качестве своего наставника. И как признается сейчас – ни разу не пожалела о своем выборе.

В качестве наставника Рушана выбрала импозантного Сергея Шнурова

- Хоть на сцене он и выглядит немного грубовато, но на самом деле это чисто сценический образ. Сергей Шнуров всегда говорит по делу, он прекрасный наставник. Сейчас мы с ним работаем, и я вижу, какой он открытый, дружелюбный и понимающий человек, всегда идущий на контакт, - говорит Рушана. - Отдельно бы хотелось сказать про потрясающую творческую атмосферу в нашей команде. Мы не грызем друг другу глотки. Напротив, все очень сдружились, поэтому будет тяжело расставаться с друг другом на следующих этапах.

На вопрос, верит ли она в свою победу на шоу, Рушана честно ответила, что пока не думает об этом. Одно лишь участие в «Голосе» - уже самая настоящая честь и приключение. Впереди множество интересных проектов и задумок, а там – время покажет.

МАТЕМАТИК, ИГРАЮЩИЙ НА СКРИПКЕ

Рушана рассказала, что в родных Толбазах она окончила музыкальную школу по специальности скрипка, а на гитаре ее научил играть брат. Сейчас девушка самостоятельно осваивает фортепиано и показывает уже неплохие результаты.

В настоящий момент Рушана учится в московской Высшей школе экономики на факультете прикладной математики. Девушка рассказывает, что еще в школе тяготела к техническим предметам, а потому успешно сдала ЕГЭ по физике, информатике, математике и поступила на бюджет в престижный университет. Родители поначалу не хотели отпускать дочь в большой город, но, поняв, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни, согласились.

- Мне очень приятно, что сейчас меня поддерживают все друзья и знакомые из Толбазов, - признается Рушана. – Да и не только! Я каждый день получаю тысячи писем со словами поддержки изо всех уголков родной Башкирии. Все болеют за меня, верят в мою победу. Это очень вдохновляет, огромное всем спасибо!