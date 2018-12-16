Коллеги изнасилованной в Уфе дознавательницы добиваются ее увольнения

Скандал в башкирской полиции продолжает будоражить республику. На этот раз стало известно о том, что девушка, обвинившая в изнасиловании троих высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии, вскоре вернется на работу. Она, якобы, планирует вернуться в Уфимский районный отдел полиции и приступить к своим обязанностям дознавателя. Об этом писал «Московский комсомолец».

По информации издания, коллеги девушки вовсе не в восторге от ее предполагаемого возвращения. Они опасаются, что Гузель (имя изменено. – прим. ред.) может обвинить в сексуальных домагательствах или вовсе в изнасиловании, практически любого мужчину в отделе.

Как рассказал СМИ давний знакомый экс-начальника Уфимского отдела полиции Андрей Шурухин, сейчас некоторые сотрудники полиции из многострадального отдела пытаются добиться ее увольнения.

Формальным основанием для увольнения Гузель могут послужить две служебные записки. Одна упала на стол начальству еще летом, когда дознавательница села пьяной за руль и попала в ДТП. Вторая связана с событиями того вечера, когда ее изнасиловали: она употребляла спиртное на рабочем месте, что недопустимо.

Напомним, случай, всколыхнувший всю страну, произошел в ночь на 30 октября. Тогда начальник Уфимского районного отдела Эдуард Матвеев, начальник Кармаскалинского отдела Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции в том же Уфимском отделе МВД по Башкирии устроили застолье. Результатом их «посиделок» стало заявление 23-летней дознавательницы об изнасиловании.

Сейчас все трое обвиняемых находятся под стражей по решению суда.

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