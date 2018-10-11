Официально: Радий Хабиров назначен ВРИО главы Башкирии

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-11T21:02:50+03:00

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Исполнять обязанности главы Башкирии до выборов в 2019 году будет Радий Хабиров. Информация появилась на официальном сайте Кремлевской администрации.

Радий Хабиров сменит на этом посту Рустэма Хамитова, который подал в отставку вечером 11 октября, в День Республики. До сегодняшнего дня Хабиров занимал пост мэра подмосковного города Красногорск.

Радий Фаритович родился в 1964 году в Ишимбайском районе Башкирии. В 1980-х годах учился в БашГУ, в начале 90-х – в Анкаре (Турция). С 2002 по 2003 возглавлял Институт права БашГУ, в 2003 году перешел на работу в Администрацию президента Башкирии. Долгие годы Хабирова считали правой рукой президента Муртазы Рахимова, но в 2008 году политик оказался в опале. Его исключили из местного отделения «Единой России» и со скандалом уволили с поста главы администрации.

В том же году Хабиров нашел работу в Москве, причем в самом влиятельном подразделении Администрации президента России – управлении внутренней политики. С 2009 года занимал пост замначальника управления президента по внутренней политике.

В 2016 году стал мэром Красногорска – фактической столицы Подмосковья.

Кандидатуру Радия Хабирова неоднократно называли в качестве одного из претендентов на пост главы Башкирии, вместе с зятем Игоря Сечина и внуком Мустая Карима Тимербулатом Каримовым. Многие политологи отмечают, что фигура Хабирова пользуется безусловным авторитетом в Башкирии и у него есть поддержка среди элит.

Выборы главы Башкирии состоятся в сентября 2019 года. Закон позволяет Радию Хабирову выставить свою кандидатуру.