2018-10-11T21:02:50+03:00
Политика

Официально: Радий Хабиров назначен ВРИО главы Башкирии

Информацию подтвердил сайт Кремля.
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"
Изменить размер текста:

Исполнять обязанности главы Башкирии до выборов в 2019 году будет Радий Хабиров. Информация появилась на официальном сайте Кремлевской администрации.

Радий Хабиров сменит на этом посту Рустэма Хамитова, который подал в отставку вечером 11 октября, в День Республики. До сегодняшнего дня Хабиров занимал пост мэра подмосковного города Красногорск.

Радий Фаритович родился в 1964 году в Ишимбайском районе Башкирии. В 1980-х годах учился в БашГУ, в начале 90-х – в Анкаре (Турция). С 2002 по 2003 возглавлял Институт права БашГУ, в 2003 году перешел на работу в Администрацию президента Башкирии. Долгие годы Хабирова считали правой рукой президента Муртазы Рахимова, но в 2008 году политик оказался в опале. Его исключили из местного отделения «Единой России» и со скандалом уволили с поста главы администрации.

В том же году Хабиров нашел работу в Москве, причем в самом влиятельном подразделении Администрации президента России – управлении внутренней политики. С 2009 года занимал пост замначальника управления президента по внутренней политике.

В 2016 году стал мэром Красногорска – фактической столицы Подмосковья.

Кандидатуру Радия Хабирова неоднократно называли в качестве одного из претендентов на пост главы Башкирии, вместе с зятем Игоря Сечина и внуком Мустая Карима Тимербулатом Каримовым. Многие политологи отмечают, что фигура Хабирова пользуется безусловным авторитетом в Башкирии и у него есть поддержка среди элит.

Выборы главы Башкирии состоятся в сентября 2019 года. Закон позволяет Радию Хабирову выставить свою кандидатуру.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом
Обозревателю "КП" удалось не только понаблюдать, как новый глава региона пытается решить застарелые проблемы, но и побывать в двухкомнатной хрущевке, где он живет [видео, радиопередача]
Председатель Конституционного суда РФ: Население устало от трех десятилетий реформ
Валерий Зорькин выступил с программной статьей «Буква и дух Конституции», в которой прошел по многим болевым точкам общества. «КП» приводит самые важные выдержки из этой публикации
Новости 24
Выигравший в лотерею миллион рублей уфимец рассказал, на что потратит деньги
Представитель Радия Хабирова прокомментировал информацию о новом главе Башкирии
Стал известен преемник Рустэма Хамитова на должности главы Башкирии
Житель Башкирии пробил глаз проволокой
«Я работал для людей»: Рустэм Хамитов заявил о своей отставке
Уфимка зарезала товарища мужа, боясь, что он с друзьями может его избить
Жителей Башкирии просят сдать кровь четырехлетнему Артему Фролову
«Необходимо избежать излишней траты средств»: салюта в День республики в Уфе не будет
В Ространснадзоре назвали причину ДТП с двумя автобусами в Уфе
В Башкирии 18-летний парень зарезал своего друга, заступившись за мать
Завтра в Башкирии ожидается мокрый снег
Стала известна причина обрушения конструкции торгового центра в Башкирии
В Уфе пройдет Гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар жыры»
Уфимские спасатели вытащили из ямы беременную лошадь
Куда сходить в Уфе 11 октября
В ГИБДД прокомментировали аварию двух автобусов в Уфе
В Абхазии трагически погиб 32-летний пограничник из Башкирии
В результате инцидента на уфимском заводе один погиб, трое пострадали
На телеканале БСТ 15 октября стартует новый сезон.
В Стерлитамаке обрушилась часть торгового центра
В Башкирии нашли пропавшего 32-летнего Ильдара Саетгареева
Следком Башкирии проверит аварию двух автобусов в Уфе
В Башкирии продлили программу расселения ветхого жилья